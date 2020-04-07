Свободный самостоятельно справляется с дефицитом масок

Более 35 тысяч человек сегодня трудятся на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода и смежных производствах близ Свободного. О том, какие меры предпринимаются на ГПЗ и в самом Свободном, чтобы остановить распространение коронавируса, об этом в программе «Простые вопросы» рассказал мэр Свободного Владимир Константинов.

«На сегодня эта стройка не представляет собой опасности, потому что все работники находятся в закрытой зоне. Там выставлены КПП. Сейчас с объекта никого не выпускают, а запускают только по специальным пропускам. Поэтому, по большому счету, строителей ГПЗ в городе нет. Единственное, в Свободном проживает 3 тысячи работников, и каждый день от общежития, где они живут, на стройку их развозят специальные автобусы. Передвижение по городу их минимальное», – рассказывает Владимир Александрович.

Более того, новые работники, со слов Владимира Константинова, на ГПЗ не приезжают. Сейчас на строительстве задействован один и тот же состав.

В самом Свободном на улицах людей и автомобилей немного. Некоторые маршруты общественного транспорта были отменены из-за отсутствия пассажиров. На железнодорожном вокзале размещены аншлаги с призывом не подходить ближе чем на полтора метра друг к другу.

«С 29 числа мы сами на территории города начали шить маски. Сначала привлекли волонтеров и пенсионеров. Кстати, пенсионеры очень активно откликнулись. На сегодня порядка 6 тысяч масок мы сшили и раздали продавцам, полицейским, муниципальным служащим. В общем, обеспечили людей масками», – объяснил глава города.