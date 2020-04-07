В Белогорске волонтеры от «Единой России» раздадут 100 тысяч бесплатных защитных масок

В Белогорске предприниматели-депутаты городского совета от партии «Единая Россия» приобрели для горожан 100 тысяч масок. По этому поводу глава города Станислав Мелюков провел совещание с членами фракции.

«Как секретаря городского отделения партии депутаты попросили меня помочь в организации их распространения. Бесплатно, – сообщил глава города после встречи в своем инстаграм-аккаунте. – Решение раздать маски – это больше психологическая помощь, чем терапевтическая».

Обсуждая разные варианты, депутаты пришли к выводу, что 9 тысяч масок следует оставить как неприкосновенный запас. Они могут потребоваться при проведении праздничных мероприятий и парада 9 мая. Одна тысяча масок передана в полицию.

«Таким образом для распределения среди белогорцев остается 90 тысяч масок. Жителей города – 66,5 тысячи, – написал Станислав Мелюков. – Опережая вопросы – в больницу наши маски передаваться не будут (мы уже отдавали на днях), так как губернатором Василием Орловым организовано поступление 406 тысяч благотворительных масок во все медицинские учреждения области. Вопрос-просьба: каким образом распределить, разнести маски так, чтобы они дошли до всех, чтобы не было злоупотреблений, упреков и претензий? Как говорится, чтобы все были счастливы?».

В конечном итоге принято решение принести маску каждому белогорцу лично, в квартиру или дом. При этом обеспечить специальной памяткой с полезной информацией и телефонами.

Разнесут маски волонтеры. У каждого будет специальное обозначение: бейдж, маска, перчатки и памятка. Волонтерам предстоит обойти 1200 многоквартирных и 4800 частных домов. Массово разносить маски начнут 9 апреля.

«В целом задача хоть и сложная, но выполнимая, – говорит одна из участниц предстоящего обхода. – За неделю должны справиться».