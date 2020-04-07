В Белогорске волонтеры от «Единой России» раздадут 100 тысяч бесплатных защитных масок
В Белогорске предприниматели-депутаты городского совета от партии «Единая Россия» приобрели для горожан 100 тысяч масок. По этому поводу глава города Станислав Мелюков провел совещание с членами фракции.
«Как секретаря городского отделения партии депутаты попросили меня помочь в организации их распространения. Бесплатно, – сообщил глава города после встречи в своем инстаграм-аккаунте. – Решение раздать маски – это больше психологическая помощь, чем терапевтическая».
Обсуждая разные варианты, депутаты пришли к выводу, что 9 тысяч масок следует оставить как неприкосновенный запас. Они могут потребоваться при проведении праздничных мероприятий и парада 9 мая. Одна тысяча масок передана в полицию.
«Таким образом для распределения среди белогорцев остается 90 тысяч масок. Жителей города – 66,5 тысячи, – написал Станислав Мелюков. – Опережая вопросы – в больницу наши маски передаваться не будут (мы уже отдавали на днях), так как губернатором Василием Орловым организовано поступление 406 тысяч благотворительных масок во все медицинские учреждения области. Вопрос-просьба: каким образом распределить, разнести маски так, чтобы они дошли до всех, чтобы не было злоупотреблений, упреков и претензий? Как говорится, чтобы все были счастливы?».
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Сегодня одно важное сообщение, вернее просьба о помощи. Но сначала сводка. ⠀ ❗️ По состоянию на вечер 6 апреля в России в 80 регионах из 85 выявлено 6 343 случая COVID-2019 (+954 за сутки), вылечились 406, скончались 47. ⠀ ✅ В Белогорске ситуация с коронавирусом по-прежнему спокойная, зараженных нет. ✅ В Амурской области 4 случая заражения, все в Благовещенске, первую заражённую вылечили, готовится к выписке. ⠀ ❗️ Сегодня провел совещание с депутатами, членами «Единой России». На выходных группа депутатов-предпринимателей от этой партии приобрела ДЛЯ белогорцев 100 тысяч масок. ⠀ Как секретаря городского отделения партии депутаты попросили меня помочь в организации их распространения. ⠀ ❗️БЕСПЛАТНО❗️ ⠀ Обсуждая разные варианты, пришли к выводу, что 9 тысяч масок следует оставить в НЗ на случай, если они потребуются при проведении праздничных мероприятий и парада 9 мая. 1 тысячу завтра передадим в полицию. ⠀ ❗️ Таким образом для распределения среди белогорцев остается 90 тысяч масок. Жителей города - 66,5 тысяч. Опережая вопросы - в больницу наши маски передаваться не будут (мы уже отдавали на днях), так как губернатором Василием Орловым @va.orlov организовано поступление 406 тысяч благотворительных масок во все медицинские учреждения области. ⠀ ❓Вопрос- просьба: каким образом распределить, разнести маски так, чтобы они дошли до всех, чтобы не было злоупотреблений, упреков и претензий? Как говорится, чтобы все были счастливы? 🤔 ⠀ И главное. Решение раздать маски бесплатно - это больше психологическая помощь, чем терапевтическая. ⠀ Пожалуйста, пишите о том, КАК правильно организовать раздачу, а не о том, что маски бесполезны вообще, их надо менять через 2 часа, почему купили не 1 млн масок, а всего 100 тысяч, заняться больше нечем и так далее... ⠀ И, да - в розничной продаже дефицит масок везде - в Белогорске, в Амурской области, в России, во всем мире. Ну, может кроме Китая, Кореи и Японии. Поэтому претензии к администрации и ко мне по этому поводу не принимаю... И кто не захочет брать - не берите, другим больше достанется. ⠀ #белогорск #амурскаяобласть #коронавирус #самоизоляция #сидимдома #единаяроссия
В конечном итоге принято решение принести маску каждому белогорцу лично, в квартиру или дом. При этом обеспечить специальной памяткой с полезной информацией и телефонами.
Разнесут маски волонтеры. У каждого будет специальное обозначение: бейдж, маска, перчатки и памятка. Волонтерам предстоит обойти 1200 многоквартирных и 4800 частных домов. Массово разносить маски начнут 9 апреля.
«В целом задача хоть и сложная, но выполнимая, – говорит одна из участниц предстоящего обхода. – За неделю должны справиться».
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