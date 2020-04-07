Коронавирус заставил WhatsApp ввести ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp объявил, что на фоне пандемии коронавируса теперь пересылать популярные сообщения можно будет только одному человеку за один раз. Популярными («вирусными») считаются сообщения, отправленные через цепочку пяти и более людей.
«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений, они помечаются символом в виде двойной стрелки. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», – отмечено в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
Довольно часто, как указывается в документе, «пользователи используют WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса». Это в свою очередь приводит к росту количества пересылаемых сообщений. Некоторые клиенты обеспокоены данным фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации.
«Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», – подчеркивается в документе.
В целях предоставления пользователям точной информации мессенджер тесно сотрудничает с различными НПО и государственными органами, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и национальные министерства здравоохранения. В марте WhatsApp объявил, что запускает специальный чат-бот, предоставляющий данные ВОЗ по новому коронавирусу. Он приводит актуальную и достоверную информацию о том, как остановить распространение инфекции, а также предоставляет рекомендации относительно путешествий, развенчивает слухи о коронавирусе, пишет ТАСС.
По информации «Коммерсанта», на протяжении почти всего существования WhatsApp можно было переслать одно сообщение сразу 256 людям из своего списка контактов. В 2018 году мессенджер начал экспериментировать с ограничением по количеству пересылаемых нескольким людям сообщений из-за скандала в Индии, когда приложение обвинили в подстрекательстве к насилию из-за пересылаемых недостоверных сообщений.
В 2019 году мессенджер представил функцию маркировки сообщений, пересылаемых сразу нескольким пользователям, а также разрешил пересылать одно и то же сообщение только пять раз.
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