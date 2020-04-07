Коронавирус заставил WhatsApp ввести ограничения на пересылку сообщений

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«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений, они помечаются символом в виде двойной стрелки. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», – отмечено в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

Довольно часто, как указывается в документе, «пользователи используют WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса». Это в свою очередь приводит к росту количества пересылаемых сообщений. Некоторые клиенты обеспокоены данным фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации.

«Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», – подчеркивается в документе.

В целях предоставления пользователям точной информации мессенджер тесно сотрудничает с различными НПО и государственными органами, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и национальные министерства здравоохранения. В марте WhatsApp объявил, что запускает специальный чат-бот, предоставляющий данные ВОЗ по новому коронавирусу. Он приводит актуальную и достоверную информацию о том, как остановить распространение инфекции, а также предоставляет рекомендации относительно путешествий, развенчивает слухи о коронавирусе, пишет ТАСС.

По информации «Коммерсанта», на протяжении почти всего существования WhatsApp можно было переслать одно сообщение сразу 256 людям из своего списка контактов. В 2018 году мессенджер начал экспериментировать с ограничением по количеству пересылаемых нескольким людям сообщений из-за скандала в Индии, когда приложение обвинили в подстрекательстве к насилию из-за пересылаемых недостоверных сообщений.

В 2019 году мессенджер представил функцию маркировки сообщений, пересылаемых сразу нескольким пользователям, а также разрешил пересылать одно и то же сообщение только пять раз.