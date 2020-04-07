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7апреля
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сегодня, 20:16 0

В России ввели мораторий на возбуждение дел о банкротстве

В России ввели мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Фото: pixabay.com

Правительство РФ постановило ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 91 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов (…)», – сказано в тексте документа от 3 апреля.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Поиск по перечню лиц, на которых распространяется действие моратория, доступен по ссылке: service.nalog.ru/covid.

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#коронавирус #российская власть

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