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Учеба для выпускников старших классов вновь началась в школах Хэйхэ

Учеба для выпускников старших классов вновь началась в школах Хэйхэ

7 апреля возобновилась учеба для учеников выпускных классов в школах Хэйхэ. Это случилось после двухмесячного перерыва в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Ученики пришли в учебные заведения города в масках, на входе им мерили температуру тела и просили сканировать «Код здоровья» – QR-код, который показывает, что человек не покидал конкретный населенный пункт в течение последних 14 дней, и свидетельствует о его удовлетворительном самочувствии. Маски во время пребывания в школе снимать запрещено, кроме времени приема пищи.

В классах учителя раздвинули парты так, чтобы между сидящими в помещении учениками имелась дистанция около 1 метра. Что касается интернатов при школах, куда вернулись ученики, проживающие далеко от учебных заведений, то их реорганизовали: теперь в каждой комнате по 4 кровати вместо 6.

Изменения также коснулись обедов в столовой. Вход туда производится ограниченно, по группам. В связи с этим у учеников разных классов в расписании указано разное обеденное время, пишет Biang.ru со ссылкой на издание «Цзиньжи Хэйхэ».

Руководство школ и правительство Хэйхэ выделили деньги на закупку дезинфицирующей жидкости для рук и влажных салфеток личной гигиены для школьников. Таким образом, каждому школьнику выделены средства для дезинфекции рук и личной гигиены, руководство школы просит пользоваться ими регулярно.

Изначально старшеклассники должны были вернуться за парты 2 февраля, сразу после китайского Нового года. Но в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае ученики и учителя были вынуждены уйти на каникулы. Учебу старшеклассники смогли возобновить по интернету с марта. В связи с этим министерство образования Китая приняло решение перенести выпускной государственный экзамен гаокао, который сдается перед поступлением в университет, с начала июня на начало июля.

Как сообщает телевидение Хэйхэ, днем ранее работники школ и члены родительских комитетов учебных заведений города протестировали работу мер безопасности в школах, чтобы убедиться в их надежности и лучше объяснить детям, как они работают.

Как сообщает комитет по образованию города Харбина, по всей провинции с 17 апреля в школы вернутся выпускники классов неполного среднего образования. Что касается учеников старших классов, которые не завершают обучение в этом году, а также младшеклассников и детей в детских садах, то об их возвращении в учебные заведения будет объявлено дополнительно.

На данный момент в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 62 ввозных случая заболевания коронавирусом нового вида. Кроме того, у 62 граждан заболевание проходит бессимптомно.

Фото: biang.ru

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#Китай #коронавирус #образование #школа

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Комментарии
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  • МаришкаВитамишка

    МаришкаВитамишка
    9 секунд назад

    Ну фантизии то много, что только не придумают. Сам себя не будешь оберегать ни кто тебя не спасет. Полезнее конечно из дому заниматься и заодно с пользой проводить время для себя саморазвиться ( https://astobr.com/) Много полезного материал. Берегите себя и близких

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