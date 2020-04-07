В Амурской области расширен перечень товаров первой необходимости
Правительство Амурской области расширило перечень товаров первой необходимости. Список включил 14 новых позиций – его дополнили медицинские изделия, оптика, ткани, садово-огородная техника и инвентарь, стройматериалы, средства для ремонта автомобилей, средства связи и другое.
7 апреля в правительстве Амурской области утвердили расширенный список разрешенных к продаже во время режима самоизоляции непродовольственных товаров первой необходимости.
«Мы получили очень много предложений от нашего предпринимательского сообщества и понимаем, что сейчас актуальна продажа и других непродовольственных товаров, поэтому в конце этой недели мы будем повторно обсуждать возможное расширение перечня товаров первой необходимости, а также перечня организаций, которым можно возобновить свою работу, – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. – Однако нужно понимать, что все решения будут зависеть в первую очередь от изменений в санитарно-эпидемиологической ситуации – то есть от того, насколько осознанно люди будут соблюдать действующие ограничения сейчас и ответственно относиться к здоровью друг друга, чтобы не допустить новых вспышек заболеваемости».
Все организации, осуществляющие торговлю товарами из расширенного перечня, должны будут уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, в том числе – в части усиления мер по дезинфекции, использованию средств индивидуальной защиты и медицинского наблюдения за своими работниками, подчеркнула Людмила Сергеевна.
Как пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, с учетом внесенных изменений на сегодняшний день в перечень непродовольственных товаров первой необходимости входят:
- – санитарно-гигиенические маски и антисептики для рук;
- – салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок;
- – подгузники детские, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка;
- – спички, свечи, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ;
- – зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты);
- – маска (повязка) гигиеническая, медицинские изделия, оптико-офтальмалогические изделия (оборудование очки, линзы и их части);
- – средства связи, периодические печатные издания;
- – оборудование, запасные части, материалы, изделия для выполнения строительных и ремонтных работ, санитарно-технические материалы и оборудование;
- – запасные части, детали, узлы, принадлежности (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры) для автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники;
- – товары для предупреждения пожаров и пожаротушения;
- – садово-огородная техника и инвентарь, семена, удобрения, рассада, цветы;
- – дезинфицирующие средства;
- – похоронные принадлежности;
- – ткани текстильные;
- – товары, сопутствующие товаропродвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента);
- – табачная продукция.
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