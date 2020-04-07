В Амурской области расширен перечень товаров первой необходимости

Правительство Амурской области расширило перечень товаров первой необходимости. Список включил 14 новых позиций – его дополнили медицинские изделия, оптика, ткани, садово-огородная техника и инвентарь, стройматериалы, средства для ремонта автомобилей, средства связи и другое.

7 апреля в правительстве Амурской области утвердили расширенный список разрешенных к продаже во время режима самоизоляции непродовольственных товаров первой необходимости.

«Мы получили очень много предложений от нашего предпринимательского сообщества и понимаем, что сейчас актуальна продажа и других непродовольственных товаров, поэтому в конце этой недели мы будем повторно обсуждать возможное расширение перечня товаров первой необходимости, а также перечня организаций, которым можно возобновить свою работу, – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. – Однако нужно понимать, что все решения будут зависеть в первую очередь от изменений в санитарно-эпидемиологической ситуации – то есть от того, насколько осознанно люди будут соблюдать действующие ограничения сейчас и ответственно относиться к здоровью друг друга, чтобы не допустить новых вспышек заболеваемости».

Все организации, осуществляющие торговлю товарами из расширенного перечня, должны будут уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, в том числе – в части усиления мер по дезинфекции, использованию средств индивидуальной защиты и медицинского наблюдения за своими работниками, подчеркнула Людмила Сергеевна.

Как пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, с учетом внесенных изменений на сегодняшний день в перечень непродовольственных товаров первой необходимости входят: