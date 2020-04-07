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Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу во вторник, 7 апреля. К перечню организаций, определенных ранее указом президента РФ, на региональном уровне были добавлены еще 46 позиций. Послабление не коснется трех городов: Благовещенска, Свободного и Белогорска.

7 апреля в правительстве Амурской области состоялось очередное заседание оперативного штаба под руководством губернатора региона. Одним из важнейших вопросов повестки стало утверждение документа, который разрешает ряду организаций работать до 12 апреля, несмотря на введенный карантин по коронавирусу.

Согласно новому документу, на территории Амурской области с учетом строгого соблюдения санитарного законодательства уже сегодня смогут возобновить работу поставщики деталей, узлов и принадлежностей (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры) для автомобилей, а также организации, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, сельскохозяйственной, путевой и иной специальной техники.

К работе вернутся строительные и проектные организации, организации, являющиеся заказчиками строительства, осуществляющие строительный контроль, авторский надзор, обеспечивающие производство строительных материалов, железобетонных изделий, конструкций, оборудования и комплектующих, а также их поставку.

Помимо этого, в список включены организации, занимающиеся продажей строительно-дорожной, сельскохозяйственной и иной специальной техники, автобусов, а также автомобилей и иных транспортных средств, производством и ремонтом вооружения и военной техники, либо работающие в сфере машиностроения и металлообработки.

По предварительной записи вновь откроют двери многофункциональные центры области, а также предприятия, осуществляющие страховую деятельность (в части обеспечения обязательного автострахования, а также обязательств при наступлении страховых случаев по заключенным договорам страхования), организации социального обслуживания, а также осуществляющие предоставление мер социальной поддержки населению и ритуальные услуги.

В перечень были включены и организации лесопромышленного комплекса, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, дошкольные образовательные организации (в части работы дежурных групп), образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы (в части электронного обучения с применением дистанционных технологий), организации, предоставляющие услуги в сфере занятости населения.

Возобновить деятельность смогут и поставщики минеральных удобрений, средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур, поставщики ветеринарных препаратов, ветеринарные аптечные организации и организации, оказывающие неотложные ветеринарные услуги и содержание приютов для животных.

Документом предусмотрена также работа компаний, оказывающих услуги в области картографии и кадастровой оценки, иной кадастровой деятельности, предоставляющих копии технической документации об объектах недвижимого имущества и сведений, содержащихся в них, а также различные оценочные организации, финансово-кредитные и другие организации.

Ознакомиться с полным перечнем организации могут на сайте правительства Амурской области, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона. Он также доступен по ссылке.

Ранее в Приамурье в соответствии с указом президента РФ свою работу имели право продолжать только непрерывно действующие, а также медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; предприятия, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и финансовые услуги в части неотложных функций.

Как подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов, ослабление ограничительного режима будет действовать до 12 апреля включительно. Дальнейшие решения о режиме работы организаций будут приниматься дополнительно в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе и соблюдения организациями всех санитарных требований.

Послабление будет действовать в населенных пунктах на всей территории области, за исключением трех крупных городов: Благовещенска, Свободного и Белогорска. В данных городах из-за высокой плотности населения и большего риска распространения инфекции до 12 апреля включительно продолжат действовать все ранее введенные запреты без исключений.

«Сегодня эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная, но мы пока не можем позволить крупным городам ослабить режим – это вопрос повышенного риска для здоровья граждан. В текущей ситуации очень важно соблюсти равновесие между обеспечением безопасности населения на территории региона и сохранением экономики области, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Все это время мы прорабатывали разные варианты совместно с Роспотребнадзором и пришли к заключению, что для 26 муниципальных образований сегодня есть возможность ввести ослабление режима. Все последующие решения мы будем принимать дополнительно в зависимости от изменения эпидемиологической обстановки в области».