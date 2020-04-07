В Циолковском волонтеры раздают маски и доставляют на дом продукты

В ЗАТО Циолковский по распоряжению главы Сергея Левицкого создали муниципальный волонтерский штаб помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас штаб насчитывает 16 человек. Все волонтеры зарегистрированы и прошли обучение в онлайн-университете на платформе «Добровольцы России». Участники волонтерского штаба ежедневно помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с условиями самоизоляции и мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Волонтерский штаб находится в здании администрации города, работа штаба начинается в 9.00. Волонтеры приходят к руководителю волонтерского штаба, обрабатывают руки антисептиком, проверяют температуру, получают чек-листы. Это личные карточки, которые заводятся на каждый выезд волонтеров, а также заявки на оказание услуг – в них отображена вся необходимая информация, поступившая в виде устной заявки на единый номер 112. В распоряжении волонтеров имеется служебный автомобиль администрации ЗАТО Циолковский. Перед каждым выездом с волонтерами проводится инструктаж, выдаются средства индивидуальной защиты», – рассказали в администрации космического города.

По состоянию на 7 апреля волонтерским штабом обработано 27 заявок. В основном (25 заявок) – люди просят обеспечить их масками. Их сшито уже более 700 штук. Маски шьют неравнодушные жителями города: сотрудники администрации, филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный», образовательных организаций и учреждений культуры, а также жители, откликнувшиеся на призыв главы муниципального образования. Раздают маски абсолютно бесплатно. В первую очередь масками обеспечиваются люди пожилого возраста (старше 65 лет), многодетные семьи, сотрудники организаций, работающие непосредственно с населением города, а также люди, находящиеся на самоизоляции.

Поступают волонтерам и заявки по доставке на дом медикаментов, продуктов питания, выносу мусора. «Нашими волонтерами оказывается любая помощь, способная удержать людей дома, и избавляющая жителей от необходимости нарушать режим самоизоляции», – добавляют в администрации ЗАТО Циолковский.

«Быть волонтером – это призвание, состояние души, которое не снимешь на ночь, как рабочую одежду, это образ жизни, когда помощь ближнему ставится по значимости на самое первое место. Огромное спасибо всем неравнодушным гражданам, вступившим в волонтерские ряды!», – заключил глава города Сергей Левицкий.

Посильную помощь волонтерскому штабу ЗАТО Циолковский оказывает Ресурсный центр развития добровольчества Амурской области, являющийся региональным волонтерским штабом Амурской области. Волонтерам Циолковского направлены 2 жилетки с наименованием ресурсного центра, 40 масок, 20 пар перчаток, антисептики.

Те, кто желает стать волонтерами ЗАТО Циолковский, могут по звонить по телефону 8-929-476-6018.