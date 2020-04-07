Амурские кадеты в Благовещенске осваивают доступные формы удаленного обучения

237 кадетов в Амурском кадетском корпусе 6 апреля вышли с каникул и перешли на дистанционное обучение. На помощь ученикам и педагогам приходят средства видеосвязи, интернет-сайты и мессенджеры.

Урок алгебры в кадетке преподают при помощи системы Zoom, которая позволяет провести 30-минутный урок путем видеоконференцсвязи.

«Занятия сегодня прошли в 7 классе при помощи системы Zoom – рассказала учительница математики и информатики Амурского кадетского корпуса Ксения Полубаток. – Урок проходил с телефона. Накануне пробовали Skype и видеозвонок в WhatsApp. Платформа Zoom нам показалась удобнее, потому что позволяет в течение 40 минут общаться почти со ста участниками. Нам этого вполне достаточно, потому что в классе, где проходил урок, учатся 20 человек. В режиме онлайн удается объяснить новый материал и дать домашнее задание. Если кто-то не понял материал, то провожу индивидуальную консультацию в режиме онлайн. Вчера мы даже писали самостоятельную работу дистанционно».

Урок обществознания для кадетов проходит по Skype. В режиме онлайн педагог не только объясняет ученикам новый материал, но и дает домашнее задание. Время, когда учитель и кадеты проведут урок, оговаривается заранее, также, как и дата сдачи домашней работы, которую педагоги принимают на электронную почту или по Whats App.

Изучать английский язык кадеты могут при помощи специальной программы Vimbox, разработанной школой иностранного языка Skyeng.

«Мы получили бесплатный доступ к этой программе, ‒ прокомментировала учительница английского языка Амурского кадетского корпуса Юлия Елакова. ‒Я в ней зарегистрировала уже все учеников. Они в программе выполняют необходимые задания, направленные на разные виды деятельности: письмо, чтение, аудирование. Все задания предполагают интерактив с учениками, поэтому им не скучно работать в этой программе».

Другая учительница английского языка предложила кадетам работать дистанционно через ее личный интернет-сайт. На нем есть вкладки для учеников с 7 по 11 класс. Здесь они могут скачать всю необходимую им информацию.

«Электронный дневник дает сбой, поэтому я дала ученикам адрес своего личного сайта, который у меня работает несколько лет, ‒ отметила учительница английского языка Амурского кадетского корпуса Ирина Золотарева. ‒ На нем я размещаю материал для изучения и домашние задания. При этом корректирую программу обучения. Например, раздел грамматики, как наиболее сложный, мы отодвинули на потом, а сейчас с учениками проходим лексику.

В режиме онлайн для учеников проходят и занятия по дополнительному образованию. На базе кадетского корпуса работает спортивное и военно-патриотическое движение «Резервист».

«У меня занимаются 12 человек, ‒ уточнил педагог дополнительного образования Давид Миллер. ‒ В условиях карантина мы создали группу в WhatsApp и завели специальную страницу в Instagram, где я выкладываю каждый вторник, четверг и субботу тренировки и упражнения, а кадеты каждый вечер присылают мне видео, на котором они повторяют задания.

На удаленную работу в кадетском корпусе перевели всех учителей «из зоны риска». Сейчас 15 педагогов кадетского корпуса работают удаленно. 4 решили проводить онлайн-уроки на базе образовательного учреждения. Это связано с тем, что у них не всегда есть возможность дома объяснить материал на интерактивной доске. Для преподавания материала педагоги используют различные платформы и сайты: Российская электронная школа, Московская электронная школа, ЯКласс, Учи.ру и электронный дневник. Все они позволяют выполнять задания дистанционно.

«Те ученики, которые не могут зайти в электронный дневник, могут получать задания через Whats App или по телефону, ‒ подчеркнула заместитель директора по учебно-методической работе Амурского кадетского корпуса Евгения Мешкова. ‒ Те дети, которые живут в отдаленных районах, обращаются за помощью в сельские и районные администрации, где им предоставляют доступ в интернет. Руководители муниципалитетов оказывают ученикам и их родителям поддержку в образовательном процессе. По итогам первого дня дистанционного обучения в кадетском корпусе удалённого смогли поприсутствовать на уроке 98 % учеников. С остальными педагоги отдельно связывались по телефону».

Сейчас идет период адаптации, поэтому работы детей не оцениваются по всей строгости. На данный момент учителя не ставят плохие оценки, только хорошие за выполненные задания, которые дети делали самостоятельно, объяснили в кадетском корпусе.

Дистанционная форма обучения не новая для региона. Она законодательно действует с 2013 года. Новым является массовый переход на удаленное обучение, сообщили в областном Минобре.

«Первой трудностью стало наличие одного компьютера в семье в то время, когда у родителей несколько школьников, ‒ рассказала министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева. ‒ Есть и те семьи, у которых нет возможности выйти в интернет. Эти проблемы решаемы. Например, в сельских школах, где не много учащихся, детей приглашают в образовательное учреждение, рассаживают подальше друг от друга и дают задания на бумажных носителях. Самая главная задача: все дети должны учиться, и она выполняется. Родителям важно правильно распределить режим ребёнка, создать благоприятные психологические условия дома.

Педагоги все должны быть на связи с детьми и родителями, чтобы могли проконсультировать по телефону. В таких условиях дистанционное образование будет результативным. Вся педагогическая система Приамурья: министерство образования и науки и институт развития образования максимально создали условия, чтобы каждый ребёнок обучался. В области созданы горячие линии и размещены телефоны на сайтах ведомств, куда могут обратиться учителя».

В настоящее время на каникулах находятся дети 18 амурских школ (из 294 общеобразовательных организаций). Это учреждения, в которых обучение ведется по триместрам. В остальных 38 школах, где учебный процесс также разделен на три периода, в годовой календарный план внесены изменения, согласно которым выходные дни с 30 марта по 5 апреля зачтены как каникулярные, а с этой недели занятия были возобновлены в дистанционном режиме. Удаленное обучение продолжилось также для школьников, которые учатся по четвертям. Решение вносить изменения в учебный план или нет принимают органы местного самоуправления.