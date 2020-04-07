В аэропорту Благовещенска начнут проверять температуру у всех прибывших (видео)

Самочувствие всех прибывших в Приамурье с завтрашнего дня будут автоматически проверять в аэропорту Благовещенска. Сегодня тепловизионный комплекс установили напротив коридора, по которому двигаются все прилетевшие.

Внедрить такое оборудование в аэропорту Благовещенска рекомендовало областное управление Роспоребнадзора. Помощь в приобретении областному правительству оказали строительные компании Амурского ГПЗ – «НИПИГАЗ», «Газпром переработка Благовещенск».

«Комплекс является одним из элементов общей системы мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки. Внедряя в аэропорту Благовещенска тепловизионный комплекс, мы по своему плану осуществляем первый защитный барьер для прибывших, в том числе и к нам на строительную площадку рабочего персонала», – сказал заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

Оборудование в аэропорту установила компания «Ростелеком». По словам директора амурского филиала компании, данная камера может выдержать любой возможный поток пассажиров на данном проходе и с точностью определить, у кого температура выше нормы.

«Это камера-тепловизор собирает картинку по температуре. Соответственно позволяет распознавать лиц с повышенной температурой. Главное, чтобы было видно открытые части тела, на которых можно измерить температуру. Погрешность измерения у этого комплекса порядка 0,2 градуса. Камера сразу реагирует на этих лиц, может извлекать их из потока, сохранять в архив», – рассказал Алексей Раскол.

Установка позволяет из общего потока выхватывать сегменты с температурой тела выше определенного порога, заданного системой. Например, системой задается порог – 37,4 градуса, если система видит, что в поле ее зрения появляются объекты с температурой выше – она подает тревожный сигнал и обозначает этот объект с превышением температуры тела. Цифрами можно управлять в зависимости от критериев, выставленных сотрудниками Роспотребнадзора и медиков.

Контролировать данные с камеры будет отдельный сотрудник на месте, у которого в момент диагностики будет в руках планшет. В случае обнаружения пассажира с повышенной температурой, камера подаст звуковой сигнал, и по картинке гаджета специалист вычислит его из толпы. С завтрашнего дня комплекс начнет действовать в тестовом режиме.

При выявлении системой человека с повышенной температурой пассажиру проведут дополнительный индивидуальный замер. При подтверждении повышенной температуры пассажира доставят в медучреждение. Если температуры нет, пассажира с соответствующими рекомендациями по самоизоляции в течение 14 дней отправят домой.

