В Приамурье полицейский стрелял по колесам машины, которая пыталась скрыться

В Амурской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться. При этом стражам порядка пришлось стрелять по колесам.

В Райчихинске госавтоинспектор подал водителю одного из автомобилей сигнал об остановке. Однако гражданин проигнорировал требование и продолжил движение. Экипаж ДПС начал преследовать машину нарушителя. Водитель, увеличив скорость движения, выехал на автодорогу Благовещенск – Гомелевка.

Во время преследования полицейские неоднократно требовали от гражданина остановиться, но тот не реагировал. При движении выезжал на встречную полосу, создавая угрозу жизни и здоровью других людей.

Один из сотрудников после предупреждения водителя о применении огнестрельного оружия произвел сначала выстрелы вверх (это не повлияло на нарушителя), а затем несколько раз выстрелил по колесам автомобиля, повредив их. Лишь после этого водитель остановил машину.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в результате применения оружия никто не пострадал.

Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили административные материалы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, за совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 800 рублей), части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, что влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет).

Автомобиль помещен на арестплощадку. По факту применения оружия проводится проверка.