Самый большой в Приамурье инфекционный госпиталь развернут в Благовещенской горбольнице

На базе Благовещенской городской клинической больницы создают инфекцинный госпиталь. Он будет самым большим в регионе. 300 мест – такова нормативная потребность резервных объемов коечного фонда, определенная для горбольницы приказом Минзрава региона по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Почему именно нашу больницу было решено частично перепрофилировать под инфекционный госпиталь? Это обусловлено наличием многопрофильного стационара с современной диагностической базой, оснащенностью реанимационного отделения и высококвалифицированным персоналом, благодаря чему мы можем оказывать медицинскую помощь инфекционным больным, имеющим и другие патологии. Но главное в данном случае обстоятельство – у нас есть возможность изолировать основную базу (хирургические службы) от госпиталя. Сейчас полностью перекрыты все переходы из одного здания в другое, попасть в каждое из них можно только с улицы, при этом хиркорпус продолжает оказывать экстренную помощь пациентам», – говорит главный врач Благовещенской ГКБ Александр Сучков.

Развертывание госпиталя проходит в несколько этапов. Для начала пришлось освободить 5 клинических отделений. Часть больных перевели на амбулаторное лечение, часть – в Амурскую областную клиническую больницу.

Первые два отделения были подготовлены за 6 часов. Еще столько же потребовалось для того, чтобы освободить и подготовить остальные три. Палаты оборудованы в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической безопасности и предназначены для лечения взрослых пациентов, в том числе беременных женщин.

«Мы подготовили отдельный родзал – с операционной, на случай если потребуется экстренная гинекологическая, акушерская хирургическая помощь, и отдельную палату для родовспоможения. Сейчас заканчивается ремонт реанимационного отделения, идет доукомлектование оборудованием реанимационных залов, проводится подводка системы газоснабжения ко всем палатам, к каждой кровати для подачи кислорода», – рассказывает главный врач.

Оборудование кислородной системой всех коек инфекционного госпиталя – важное мероприятие для сосудистого отделения, которое вернется на свои площади после эпидемии. В БГКБ есть собственная компрессорная станция, поэтому теперь доступ к кислороду здесь будет мгновенным. Больница выполняет эту работу за счет собственного бюджета. А вот на ремонт реанимации средства были выделены из областной казны по решению оперативного штаба.

«26 марта губернатор Василий Орлов лично проверил, как мы разворачиваем провизорный госпиталь. Было отмечено, что количества коек и палат для интенсивной терапии не достаточно для выполнения всех требований. Поэтому принято решение восстановить отделение реанимации, которое было законсервировано, поскольку нуждалось в ремонте. Обсудили возможность проведения срочного ремонта реанимации, и уже на следующий день, 27 марта, бригада рабочих приступила к демонтажу. На сегодняшний день проведен комплекс работ в круглосуточном режиме: замена электропроводки, дверей, сантехники, прокладка кабелей, кислородопровода, ремонт душевой комнаты и других помещений для персонала, покраска стен. Уже установлены пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, внутренняя телефония и компьютерная сеть», – перечисляет Александр Сучков.

В ближайшие дни время заменят напольное покрытие, заделают швы, приведут в порядок все помещения, подключат наркозно-дыхательную аппаратуру, и обновленное отделение реанимации будет готово к работе. Помимо этого администрация учреждения решает задачу по обеспечению безопасности своих сотрудников.

«От здоровья наших медработников зависит и здоровье пациентов, и стабильность работы больницы. Поэтому нам необходимо снабдить их надежными средствами индивидуальной защиты. Для этого мы закупили сколько смогли наборы экипировки, ожидаем поступления дополнительной партии противочумных костюмов, респираторов, защитных масок и очков», – говорит Александр Анатольевич.

Всего в Приамурье развернуто пять инфекционных госпиталей на случай пандемии коронавирусной инфекции общей мощностью 367 коек – в Благовещенске (БГКБ – 300, АОИБ – 50), Белогорске (10) и Свободном (7). Еще 30 резервных в АОДКБ готовы к развертыванию в любой момент.

«Это не значит, что все они будут задействованы в полном объеме, но мы обязаны заранее принять все возможные меры по недопущению распространения COVID-19 и по лечению больных, исходя из рекомендаций оперативного штаба Российской Федерации, и в соответствии с задачами, которые ставит региональный штаб. В госпиталях частично еще идет процесс дооснащения до требуемых нормативов, но уже сейчас все они готовы принять пациентов с коронавирусом. Для этого на первое время есть все необходимое», – отмечает первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.