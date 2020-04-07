Более 12,5 тысячи гектаров амурских полей засеяли ранними зерновыми

Восемь районов Приамурья приступили к севу ранних зерновых культур. Посевная стартовала в Архаринском, Белогорском, Бурейском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском районах. Культуры размещены на площади 12 677 гектаров, что выше уровня 2019 года на 9 413 гектаров.

Амурские аграрии засеяли пшеницей 1 822 гектара, ячменём – 10 645 гектаров, овсом – 210 гектаров. Тамбовский район одновременно ведет сев кормовых культур на площади 389 гектаров.

В этом году планируется, что посевная площадь составит 1 201 000 гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу гектаров. Из них ранними зерновыми засеют 253 тысячи гектаров. Посевы сои разместятся на площади 862 тысячи гектаров. Под картофель отдадут 14 тысяч, овоще-бахчевые – 3 тысячи и кормовые культуры – 70 тысяч гектаров.

Сельскохозяйственные работы в этом году на территории области начались на одну неделю раньше обычных сроков. Низкие ночные температуры сдерживают темпы сева в южных и центральных районах области. Северные районы к подготовке земли и севу пока не приступали.

В посевной кампании будет задействовано 3 600 тракторов различных марок, 1 600 сеялок и посевных комплексов, более 2 000 почвообрабатывающих машин и другая сельскохозяйственная техника.

В этом году сельхозтоваропроизводители области планируют приобрести 140 тракторов, 160 зерноуборочных комбайнов и другую сельскохозяйственную технику и оборудование.