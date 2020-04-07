Потеряли все: пострадавшая при пожаре амурская семья нуждается в помощи

Пострадавший мужчина с термическими ожогами был доставлен в областную больницу. Его супруга с двумя 3-летними детьми находятся у родственников во Владимировке.

«Мы спали. Муж проснулся и увидел, что горим. Пошел посмотреть, что конкретно горит, а там уже сильный пал был, поэтому получил ожоги, потом еще когда нас эвакуировал. Сейчас нужно какое-то жилье в любом случае приобретать, мы потеряли все полностью», – рассказала Тамара Тишенко, чей дом сгорел.

По ее словам, в одежде семья уже не нуждается, ее привезли неравнодушные люди. Необходима помощь финансовая. Деньги можно перевести через Сбербанк-онлайн по номеру телефона: 8 929-490-60-77 (Тамара Тишенко).