Потеряли все: пострадавшая при пожаре амурская семья нуждается в помощи
Семье из села Владимировка Благовещенского района нужна финансовая помощь. В пожаре, который произошел ночью 7 апреля, пострадал глава семейства. Огонь уничтожил дом, гараж с автомобилями.
Пострадавший мужчина с термическими ожогами был доставлен в областную больницу. Его супруга с двумя 3-летними детьми находятся у родственников во Владимировке.
«Мы спали. Муж проснулся и увидел, что горим. Пошел посмотреть, что конкретно горит, а там уже сильный пал был, поэтому получил ожоги, потом еще когда нас эвакуировал. Сейчас нужно какое-то жилье в любом случае приобретать, мы потеряли все полностью», – рассказала Тамара Тишенко, чей дом сгорел.
По ее словам, в одежде семья уже не нуждается, ее привезли неравнодушные люди. Необходима помощь финансовая. Деньги можно перевести через Сбербанк-онлайн по номеру телефона: 8 929-490-60-77 (Тамара Тишенко).
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