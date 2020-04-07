В Приамурье открыли официальный счет для сбора денег на борьбу с коронавирусом
7 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса губернатор Приамурья дал поручение открыть специальный счёт. На него будут собирать добровольные пожертвованияй на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавируса, а также на устранение последствий инфекции.
«Есть много людей и компаний, которые хотят оказать помощь в такой непростой ситуации. И потому для всех спонсоров, для всех пожертвователей мы создаем единый счёт, на который можно перечислить средства. Они будут направляться на помощь волонтёрам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Он является единственным официальным в области для этих целей. Очень прощу всех потенциальных благотворителей внимательно отнестись к этому. Мы проанализировали опыт предыдущих лет – всегда появляются мошенники, которые стараются такой ситуацией воспользоваться. Официальный счет открыт на базе центра "Доброта", его реквизиты есть на сайте правительства. Других официальных ресурсов для сбора помощи не существует», – прокомментировал губернатор Василий Орлов.
Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:
- ИНН – 2801125703
- КПП – 280101001
- Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381)
- Счет – 40601810700003000001
- Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
- БИК – 041012001
- КБК – 000 0000 0000000 000 150
- ОКТМО-10701000
В назначении платежа указать: (150;2) на проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение её последствий.
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