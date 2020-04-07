В Приамурье открыли официальный счет для сбора денег на борьбу с коронавирусом

7 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса губернатор Приамурья дал поручение открыть специальный счёт. На него будут собирать добровольные пожертвованияй на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавируса, а также на устранение последствий инфекции.

«Есть много людей и компаний, которые хотят оказать помощь в такой непростой ситуации. И потому для всех спонсоров, для всех пожертвователей мы создаем единый счёт, на который можно перечислить средства. Они будут направляться на помощь волонтёрам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Он является единственным официальным в области для этих целей. Очень прощу всех потенциальных благотворителей внимательно отнестись к этому. Мы проанализировали опыт предыдущих лет – всегда появляются мошенники, которые стараются такой ситуацией воспользоваться. Официальный счет открыт на базе центра "Доброта", его реквизиты есть на сайте правительства. Других официальных ресурсов для сбора помощи не существует», – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

ИНН – 2801125703 КПП – 280101001 Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381) Счет – 40601810700003000001 Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БИК – 041012001 КБК – 000 0000 0000000 000 150 ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) на проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение её последствий.