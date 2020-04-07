Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:20 22

В Приамурье открыли официальный счет для сбора денег на борьбу с коронавирусом

В Приамурье открыли официальный счет для сбора денег на борьбу с коронавирусом
Фото: www.gorodovoy.spb.ru/

7 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса губернатор Приамурья дал поручение открыть специальный счёт. На него будут собирать добровольные пожертвованияй на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавируса, а также на устранение последствий инфекции.

«Есть много людей и компаний, которые хотят оказать помощь в такой непростой ситуации. И потому для всех спонсоров, для всех пожертвователей мы создаем единый счёт, на который можно перечислить средства. Они будут направляться на помощь волонтёрам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Он является единственным официальным в области для этих целей. Очень прощу всех потенциальных благотворителей внимательно отнестись к этому. Мы проанализировали опыт предыдущих лет – всегда появляются мошенники, которые стараются такой ситуацией воспользоваться. Официальный счет открыт на базе центра "Доброта", его реквизиты есть на сайте правительства. Других официальных ресурсов для сбора помощи не существует», – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

  1. ИНН – 2801125703
  2. КПП – 280101001
  3. Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381)
  4. Счет – 40601810700003000001
  5. Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
  6. БИК – 041012001
  7. КБК – 000 0000 0000000 000 150
  8. ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) на проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение её последствий.

Просмотров всего: 664

#коронавирус

распечатать


Общество

Амурские кадеты в Благовещенске осваивают доступные формы удаленного обучения
Общество

В аэропорту Благовещенска начнут проверять температуру у всех прибывших (видео)

Коронавирус 2

Самый большой в Приамурье инфекционный госпиталь развернут в Благовещенской горбольнице

сегодня, 18:01
Коронавирус 5

Больше тысячи больных коронавирусом выявлено в России за прошедшие сутки
Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • donald28rus

    donald28rus
    1 час назад

    Позор.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    и местные миллионеры стали в очередь

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Правильно! "Спасение утопающих -дело рук самих утопающих", чо уж там....

  • Pooss

    Pooss
    1 час назад

    Да,,,Русь матушка последние портки снимем отдадим соседям а сами с голым задом в бой рванем.

  • Pooss

    Pooss
    1 час назад

    Да,,,Русь матушка последние портки снимем отдадим соседям а сами с голым задом в бой рванем.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    59 минут назад

    звоните в кремль там ответят

  • Tуман

    Tуман
    59 минут назад

    Яподсталом, ржунемогу

    Вася жжёт

  • Николай Те

    Николай Те
    59 минут назад

    Эх Вася, Вася. Денег в стране нет. Это ужасно.

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    54 минуты назад

    )))) это перл! Вам же кучу миллионов отправили (так говорит Москва)

  • Tуман

    Tуман
    54 минуты назад

    Министр Козлов докладывает Путину о миллиардных вложениях в развитие ДВ, а Орлов милостыню просит у народа.

    Это позор, Вася

  • амурская алена

    амурская алена
    51 минута назад

    Да....,людям работать нельзя,мэр призывает самоизолироваться,а губернатор деньги собирать,замкнутый круг.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    47 минут назад

    коронавирус это продолжение пенсионной реформы

  • Лесник28

    Лесник28
    47 минут назад

    За державу обидно, позор...

  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

    https://tass.ru/obschestvo/8153379

  • Myxira

    Myxira
    45 минут назад

    Да уж... температуру на внутренних рейсах без отмашки Москвы измерять нельзя, а тут счет. Думаете, только наша область сбором средств занялась? Мы просто догоняем уже открывших.

  • Tуман

    Tуман
    45 минут назад

    https://www.rbc.ru/society/06/04/2020/5e8b32869a794780aeb866b1

  • Myxira

    Myxira
    42 минуты назад

    Tуман

    https://tass.ru/obschestvo/8153379



    Челябинская, ульяновская, Белгородская, Владимирская, Мурманская и т.д.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    31 минута назад

    Вот тот к о закрыл бизнесу работу причем выйдя за ра ки конституционных прав - пусть и пополняет он как раз десятки лямов перед выборами декларировал

  • MadNigra

    MadNigra
    27 минут назад

    Так Василий жеж умеет на гитаре играть.

    Можно взять коробку и в обеденный перерыв перед белым домом дать концерт. А заместители пусть рядом на маракасах подигрывают.

    Я серьёзно. И ничё в этом не будет зазорного. Пусть власть сравняется с простым народом.

    Одна область - одна бяда.

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    25 минут назад

    Власть в очередной раз обнулилась.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    23 минуты назад

    Аж поперхнуло при догрызании последнего сухаря...

    Работать нельзя, всем самоизолироваться,

    а денежка на счёт откуда взяться должна ?

    Последние штаны никто снимать не станет, попа заморозится.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 минуты назад

    Бутылки собирайте и сдавайте.

Показать все (22) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь