Яна Рудковская рассказала о том, сколько зарабатывает ее семилетний сын

Продюсер Яна Рудковская в Инстаграме провела прямой эфир с телеведущей Тиной Канделаки, в котором озвучила заработок своего сына Александра Плющенко. В январе мальчику исполнилось семь лет.

Как отметила Яна Рудковская, у Саши уже есть свой счет в банке. С заработанных денег оплачиваются няни, водитель, охранник. При этом из-за того, что ребенок пока несовершеннолетний, все рекламные контракты оформлены на его мать.

«У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе… Его годовой доход – 12 миллионов рублей», – заявила Рудковская.

Как добавила Яна Рудковская, также Александр Плющенко имеет доход от рекламы в социальных сетях, но сумму называть не стала.

На данный момент Саша Плющенко подает большие надежды в одиночном мужском катании. Он уже неоднократно побеждал на соревнованиях у более старших соперников.

Семья Яны Рудковской подвергается постоянной критике. Многие из них считают, что у Саши Плющенко нет нормального детства, так как родители постоянно его нагружают физически.