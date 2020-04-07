Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:18 0

Яна Рудковская рассказала о том, сколько зарабатывает ее семилетний сын

Яна Рудковская рассказала о том, сколько зарабатывает ее семилетний сын
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Продюсер Яна Рудковская в Инстаграме провела прямой эфир с телеведущей Тиной Канделаки, в котором озвучила заработок своего сына Александра Плющенко. В январе мальчику исполнилось семь лет.

Как отметила Яна Рудковская, у Саши уже есть свой счет в банке. С заработанных денег оплачиваются няни, водитель, охранник. При этом из-за того, что ребенок пока несовершеннолетний, все рекламные контракты оформлены на его мать.

«У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе… Его годовой доход – 12 миллионов рублей», – заявила Рудковская.

Как добавила Яна Рудковская, также Александр Плющенко имеет доход от рекламы в социальных сетях, но сумму называть не стала.

На данный момент Саша Плющенко подает большие надежды в одиночном мужском катании. Он уже неоднократно побеждал на соревнованиях у более старших соперников.

Семья Яны Рудковской подвергается постоянной критике. Многие из них считают, что у Саши Плющенко нет нормального детства, так как родители постоянно его нагружают физически.

Просмотров всего: 225

#дети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Под Курском две девочки попытались убить своих опекунов и их детей
Культура

Амурская областная филармония открыла сказочный «радиотеатр»
Общество

В Приамурье проконсультироваться по выплатам на детей от 3 до 7 лет можно по единому номеру
В России и мире

Надежду Бабкину поместили в искусственную кому на фоне развивающейся пневмонии

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь