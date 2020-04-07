Начальник управления образования Благовещенска ответила на вопросы о дистанционном обучении

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Начальник управления образования администрации Благовещенска Элина Поцелуева 7 апреля отвечала на вопросы родителей в прямом эфире Инстаграма @obrblag.info. Трансляция была посвящена организации дистанционного обучения в областном центре.

За один час Элина Борисовна успела ответить примерно на 20 вопросов. В прямом эфире участвовали около 150 пользователей Сети.

В понедельник, 6 апреля, все школы города (и те, что учатся по четвертям, и те, что учатся по триместрам) вернулись к дистанционному обучению. Решение об этом было принято в том числе для того, чтобы не возникла необходимость продлевать учебный год на лето.

«Школы, которые учатся по четвертям, и школы, которые учатся по триместрам, имеют одинаковый каникулярный период. В связи с тем, что сегодня необходимо в полном объеме пройти учебные программы и завершить учебный год, педагогическими советами наших школ было принято соответствующее решение и внесены коррективы в годовой учебный календарный план. Нерабочие дни засчитаны как каникулярные», – сообщила Элина Поцелуева. Она пояснила, что дистанционное обучение, согласно решениям, принятым на федеральном уровне, продлится до 30 апреля. Однако если режим самоизоляции в стране отменят раньше, то и школьники вернутся к очному обучению раньше.

Элина Борисовна рассказала, что во время организации дистанционного обучения в Благовещенске поступали обращения от родителей с просьбой обратить внимание на объемы заданий. В результате планы были скорректированы, и уже на этой неделе задания выдаются в меньшем объеме. Руководитель ведомства подчеркнула, что школы стремятся к тому, чтобы проводить больше онлайн-уроков. Активно проводят уроки в прямом эфире учителя Алексеевской гимназии, лицея № 6, лицея № 11. Есть такая практика и в школе № 27.

«Все зависит от технических возможностей, которые есть не только у детей, но и у педагогов. Хочу отметить, что у нас и учителя сегодня находятся дома и со своего домашнего рабочего места проводят такие занятия. Мы еще раз изучим, какие технические возможности есть у учителей, чтобы проводить онлайн-уроки. Будем стремиться к этому», – цитирует Элину Поцелуеву пресс-служба администрации Благовещенска.

Часть родителей сообщили во время прямого эфира о проблемах в работе платформы Дневник.ру. Благовещенцы периодически не могут зайти на сайт, также возникают сбои при загрузке выполненных домашних заданий.

«На сегодняшний день мы знаем, что дистанционное обучение очень масштабно осуществляется по всей стране. Перегружена вся сетевая инфраструктура РФ, в том числе и Дневник.ру стал работать с перебоями. Сегодня проводятся технические работы, которые позволят увеличить пропускную способность каналов. Нам обещают, что в ближайшее время проблема будет решена. Учитывая эту ситуацию, сегодня были даны рекомендации всем руководителям школ, педагогам, учителям использовать активно платформы WhatsApp, электронной почты и СМС-сообщений», – отметила начальник управления.

Подобные рекомендации были даны и по организации дистанционного обучения тех детей, у которых нет дома компьютера и возможностей выхода в интернет. Таких школьников в Благовещенске – около 1 200. Учителя при обучении ребят должны использовать телефон или сервисы мессенджеров.

Заданы были также вопросы по срокам и организации ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Руководитель ведомства сообщила, что по срокам проведения государственной итоговой аттестации и всероссийских проверочных работ муниципалитету необходимо дождаться пояснений Рособрнадзора и Минпросвещения РФ. Ожидается, что информация может появиться к концу текущей недели. Школьникам рекомендовано готовиться к экзаменам, используя онлайн-сервисы, также будет проработана возможность проведения онлайн-консультаций с учителями-предметниками.