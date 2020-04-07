Больше тысячи больных коронавирусом выявлено в России за прошедшие сутки

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За последние сутки в России подтверждено 1 154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах. За весь период выписали после выздоровления 494 пациента. На сегодняшний день болезнь охватила 81 регион.

Распределение по субъектам: Москва – 697; Санкт-Петербург – 69; Московская область – 67; Брянская область – 32; Калининградская область – 29; Ставропольский край – 19; Пензенская область – 19; Ханты-Мансийский АО – 19; Ямало-Ненецкий АО – 18; Ивановская область – 14; Республика Дагестан – 13; Республика Коми – 11; Краснодарский край, Волгоградская область, Пермский край – 11; Тульская область – 10; Ростовская область – 8; Владимирская, Свердловская, Тюменская области – 7; Республика Ингушетия и Саратовская область – 6; Орловская, Ярославская области, Кабардино-Балкарская Республика и Хабаровский край – 5; Калужская, Псковская, Омская области, Республика Калмыкия, Удмуртия – 4; Белгородская, Иркутская области, Карачаево-Черкесская и Чувашская Республики – 3.

По два случая зарегистрировано в Кировской, Ульяновской областях и Республике Башкортостан. По одному – в Челябинской области, Республиках Северная Осетия, Чечня, Крым и Приморском крае, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выздоровели от COVID-19 и были выписаны 88 человек.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 88 человек: Москва – 16, Московская область –13, Чеченская Республика – 12, Свердловская область – 9, Воронежская область – 5», – говорится в сообщении.

Всего в России выписано 494 пациента.