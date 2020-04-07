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сегодня, 16:52 13

Абсурд: прилетевшему из Москвы и ушедшему на самоизоляцию благовещенцу отказывают в больничном

Абсурд: прилетевшему из Москвы и ушедшему на самоизоляцию благовещенцу отказывают в больничном

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска, который несколько дней назад прилетел из Москвы, где зарегистрировано больше всего заболевших коронавирусом. Как и предписал губернатор Василий Орлов, мужчина самоизолировался на 14 дней. Но в поликлинике отказались оформить ему лист нетрудоспособности.

«В субботу я прилетел и сразу позвонил на 112 и в поликлинику – зарегистрировался. Мне сказали оставаться дома в течение 14 дней. Если нужен больничный лист, то нужно позвонить в свою поликлинику и открыть его дистанционно. В поликлинике подтвердили и попросили перезвонить в понедельник. А в понедельник мне отказались оформить больничный, сославшись на то, что оформляют только тем, кто был за границей», – рассказал благовещенец Антон.

Врач даже выдала мужчине письменный отказ, в котором ссылается на временное постановление правительства Амурской области от 1 апреля.

Между тем областное правительство как раз 1 апреля обнародовало распоряжение губернатора Василия Орлова, которое предписывает всем гражданам, прибывшим из других регионов России, «обеспечить режим самоизоляции в домашних условиях (по месту временного пребывания) на срок 14 календарных дней со дня такого прибытия».

Теперь благовещенец Антон задается вопросом: каким образом он должен самоизолироваться на 2 недели, если ему не дают больничный, который нужно предъявить работодателю? Иначе самоизоляцию расценят как прогулы.

«Понимаете абсурд ситуации? Тем, кто был за границей, больничные листы оформляют. У нас это в основном Вьетнам и Таиланд. При том, что там зараженных в совокупности меньше, чем в Москве, откуда я приехал. Получается, я приехал из эпицентра распространения коронавируса в нашей стране, закрылся дома, чтобы в случае чего никого не заразить. Я не могу выйти на работу, чтобы не заразиать других, если вдруг заражен. То есть я проявляю со своей стороны гражданскую сознательность и прошу государство просто подтвердить факт. Потому что у меня есть кредитные обязательства, но не будет возможности платить, так как у меня не будет официального подтверждения, почему я не мог полмесяца работать. Но мне его не дают», – возмущается Антон.

В министерстве здравоохранения Амурской области подтвердили, что лист нетрудоспособности по карантину выдается лицам, прибывшим из-за границы. Остальные «при отсутствии симптомов респираторных инфекций просто соблюдают режим самоизоляции». По всем остальным вопросам направляют в Роспотребнадзор.

Теперь благовещенец стучится во все двери, поскольку, проявляя социальную ответственность, собирается, как и предписывал губернатор, две недели быть дома. Он уже написал обращение в прокуратуру.

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#коронавирус #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Павел134679

    Павел134679
    1 час назад

    россия - страна ИДИОТОВ! Гражданин - молодец. Надо гонять бездельников в больничке и в администрации!

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    иди на работу и за тобой приедут

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Павел134679

    россия - страна ИДИОТОВ!



    Сам ты идиот.

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Ситуация и вправду бредовейшая.

    Особенно изумляет ответ минздрава. Правая рука не ведает, что делает левая?

    Чинуши, как всегда - ведут себя словно болваны.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Mainer

    Ситуация и вправду бредовейшая.

    Особенно изумляет ответ минздрава. Правая рука не ведает, что делает левая?

    Чинуши, как всегда - ведут себя словно болваны.



    Хорошо, если начальство у парня адекватное. А если из то же серии?...

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    56 минут назад

    Отказ выглядит феерично. А что не написали на клочке туалетной бумаги?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    49 минут назад

    Myxira

    Хорошо, если начальство у парня адекватное. А если из то же серии?...



    Серия про то, что "Горожане! Оставайтесь дома (подчинённые бегом на работу)"?!

    Желательно произносить в громкоговоритель

    И не забыть высунуться из люка авто

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад



    Теперь благовещенец стучится во все двери, поскольку, проявляя социальную ответственность, собирается, как и предписывал губернатор, две недели быть дома. Он уже написал обращение в прокуратуру.



    Не в те двери он стучится!

    Надо идти к Губернатору на приём, обнять его, облобызать в дёсны - всё и решится сразу!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    41 минута назад

    Oldlord

    Не в те двери он стучится!

    Надо идти к Губернатору на приём, обнять его, облобызать в дёсны - всё и решится сразу!



    Надрывно кашлянуть в ушко и хватит

  • Olivyeva

    Olivyeva
    40 минут назад

    Антон...

    Может надо было лично явиться в поликлиннику и нечаянно чихнуть/кашлянуть,

    с горячим пирожком в подмышке?

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    25 минут назад

    Вот первые признаки незаконности постановления губера!

    И кто то будет отвечать за превышение полномочий

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    21 минута назад

    За то наш гитарист, официально отличник борьбы с короновирусом.

  • Ksюша

    Ksюша
    13 минут назад

    Тот же бред коснулся и беременных, в отношении которых введен более "жёсткий режим". Больничный им не положен, но самоизолироваться они обязаны. Как сказали в ФСС, не хотите болеть, возьмите отпуск и сидите дома. Спасибо, конечно, большое, но в отпуске можно и без распоряжения Губернатора посидеть, и так все вынужденно сидят, не зависимо от того беременные или нет. А, если нет доступных дней для отпуска, то видимо не судьба, нечего было беременеть невовремя. Главное, как можно больше Распоряжений и Указаний издать. Вот, же она забота о гражданах, вот она!

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