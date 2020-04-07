Абсурд: прилетевшему из Москвы и ушедшему на самоизоляцию благовещенцу отказывают в больничном

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска, который несколько дней назад прилетел из Москвы, где зарегистрировано больше всего заболевших коронавирусом. Как и предписал губернатор Василий Орлов, мужчина самоизолировался на 14 дней. Но в поликлинике отказались оформить ему лист нетрудоспособности.

«В субботу я прилетел и сразу позвонил на 112 и в поликлинику – зарегистрировался. Мне сказали оставаться дома в течение 14 дней. Если нужен больничный лист, то нужно позвонить в свою поликлинику и открыть его дистанционно. В поликлинике подтвердили и попросили перезвонить в понедельник. А в понедельник мне отказались оформить больничный, сославшись на то, что оформляют только тем, кто был за границей», – рассказал благовещенец Антон.

Врач даже выдала мужчине письменный отказ, в котором ссылается на временное постановление правительства Амурской области от 1 апреля.

Между тем областное правительство как раз 1 апреля обнародовало распоряжение губернатора Василия Орлова, которое предписывает всем гражданам, прибывшим из других регионов России, «обеспечить режим самоизоляции в домашних условиях (по месту временного пребывания) на срок 14 календарных дней со дня такого прибытия».

Теперь благовещенец Антон задается вопросом: каким образом он должен самоизолироваться на 2 недели, если ему не дают больничный, который нужно предъявить работодателю? Иначе самоизоляцию расценят как прогулы.

«Понимаете абсурд ситуации? Тем, кто был за границей, больничные листы оформляют. У нас это в основном Вьетнам и Таиланд. При том, что там зараженных в совокупности меньше, чем в Москве, откуда я приехал. Получается, я приехал из эпицентра распространения коронавируса в нашей стране, закрылся дома, чтобы в случае чего никого не заразить. Я не могу выйти на работу, чтобы не заразиать других, если вдруг заражен. То есть я проявляю со своей стороны гражданскую сознательность и прошу государство просто подтвердить факт. Потому что у меня есть кредитные обязательства, но не будет возможности платить, так как у меня не будет официального подтверждения, почему я не мог полмесяца работать. Но мне его не дают», – возмущается Антон.

В министерстве здравоохранения Амурской области подтвердили, что лист нетрудоспособности по карантину выдается лицам, прибывшим из-за границы. Остальные «при отсутствии симптомов респираторных инфекций просто соблюдают режим самоизоляции». По всем остальным вопросам направляют в Роспотребнадзор.

Теперь благовещенец стучится во все двери, поскольку, проявляя социальную ответственность, собирается, как и предписывал губернатор, две недели быть дома. Он уже написал обращение в прокуратуру.