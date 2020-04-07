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сегодня, 16:18 3

Глава амурского минсельхоза заявил, что аграриям меньше всего угрожает коронавирус

Глава амурского минсельхоза заявил, что аграриям меньше всего угрожает коронавирус
Фото: amurobl.ru

Министр сельского хозяйства Амурской области рассказал, что ситуация с пандемией практически никак не сказалась на состоянии отрасли в регионе. Сельских жителей в условиях угрозы коронавируса глава минсельхоза назвал самыми защищенными.

По мнению Олега Туркова, влияет на это не самоизоляция в четырех стенах, а прямо противоположные действия.

«Я думаю, что наши аграрии ‒ это та категория населения, которая менее всего должна быть подвержена каким-либо заболеваниям, ‒ поделился мнением министр. ‒ Они работают на свежем воздухе, они не находятся ни в каких кабинетах. Мы для этого делаем тоже все возможное, чтобы к нам в министерство никто не приезжал и чтобы мы там лишний раз не появлялись. Только люди, которые работают на технике и в поле».

Ситуация с коронавирусом на состояние отрасли заметно не повлияла. Как заключили в минсельхозе, амурские аграрии не нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Единственное заметное ограничение, которое Олег Турков озвучил журналистам, ‒ это запрет на экспорт сои в Китай.

Как сообщало Амур.инфо, Евразийская экономическая комиссия решила временно запретить вывоз некоторых товаров из стран Евразийского экономического союза. В число ограничений попала и фирменная амурская культура. Ограничения продлятся до 30 июня.

«Вся эта соя должна быть использована либо на наших предприятиях, либо использована на внутреннем рынке на переработке или в качестве кормов», – прокомментировал решение Олег Турков.

Мероприятий по поддержке амурские соеводов правительством не планируется. Производителям рекомендовали переориентировать рынок сбыта на отечественных потребителей либо хранить продукцию до середины лета на складах. Такую же схему действий предложили и тем, кто занимается исключительно экспортом.

Олег Турков подчеркнул, что меры поддержки для сельхозпроизводителей сейчас реализуются в том же объеме, в каком реализовывались раньше. Каких-то специальных мер ни для крупных предприятий, ни для мелких не предусмотрено.

«Предприятия агропромышленного комплекса работают в штатном режиме, – заверил министр. ‒ Нет никаких ограничений на выход на работу, работа есть. Самая большая проблема, которая может возникнуть, – проблема с кадрами, если кто-то получит ограничения».

Кадровый вопрос в амурском минсельхозе планируют решать исключительно за счет местных ресурсов. Квоты на иностранных работников область не получает уже два года.

«Те возможности, которые использовали некоторые работодатели, привлекая иностранную рабочую силу в виде высококвалифицированных специалистов для так называемого техобслуживания, ‒ это лазейки в законе, они сегодня максимально пресекаются. Китайской рабочей силы нет. Я уверен, что это не будет никакой проблемой. Она будет заполнена гражданами Амурской области. Для этого есть все возможности», ‒ заявил Олег Турков.

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#коронавирус #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    А чё тада пользователь "Фермер" ныл, что их поддержать надо?

    Яж сразу сказал - с Турковым фермерам можно не переживать.

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Ну, во-первых "Фермер" никогда не ноет!

    Во-вторых, НИЧЕГО ХУЖЕ для АПК нашей области, чем запрет на экспорт сои, просто не бывает

    В-третьих, в ЕАО, например, вспышка как раз не в столичном городе, а наоборот...

    В-четверых, посевная началась, к ней готовились всю зиму и понятно, что на какое-то время есть и запчасти и СЗР и другое! Как будет через месяц после закрытия границ - скоро увидим.

    В пятых, несмотря на отсутствие квот иностранные работники на полях были и их отсутсвие будет заметно, но тож немного подождём!

    Главное,наш регион УЖЕ ОБРАТИЛСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ для отмены запрета на экспорт сои...

  • MadNigra

    MadNigra
    36 минут назад

    Фермер

    Ну, во-первых "Фермер" никогда не ноет! Во-вторых, НИЧЕГО ХУЖЕ для АПК нашей области, чем запрет на экспорт сои, просто не бывает В-третьих, в ЕАО, например, вспышка как раз не в столичном городе, а наоборот... В-четверых, посевная началась, к ней готовились всю зиму и понятно, что на какое-то время есть и запчасти и СЗР и другое! Как будет через месяц после закрытия границ - скоро увидим. В пятых, несмотря на отсутствие квот иностранные работники на полях были и их отсутсвие будет заметно, но тож немного подождём! Главное,наш регион УЖЕ ОБРАТИЛСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ для отмены запрета на экспорт сои...



    Ну ладно-ладно .. "не ноет" ....

    скажите ка лучше .. вот соя в китай не уходит, а почему её нет не прилавках в маркетах ? не - ну я её один раз даже видел, тока не амурскую и по цене хлеще гречки.

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