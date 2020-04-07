Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:17 1

У волка, напавшего на женщину в амурском селе, подтвердили бешенство

У волка, напавшего на женщину в амурском селе, подтвердили бешенство

Обновлено: 16:29

У волка, который напал на женщину и домашних животных в селе Смоляное Ромненского района Амурской области, диагностировано бешенство. В ближайшее время в населенном пункте будет введен карантин.

Нападение хищника произошло в субботу, 4 апреля. От укусов животного пострадала жительница села, 27 собак и лошадь. Женщину осмотрели медики, она получила вакцину от бешенства. Контактные с волком домашние животные были вакцинированы ранее, но после нападения также получили дополнительную дозу вакцины. Пострадавшие находятся под наблюдением, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Амурской области. На подворьях проведены все необходимые мероприятия.

«Результат положительный по бешенству, – подтвердил в беседе с ИА "Амур.инфо" начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов. – Все необходимые меры мы уже предприняли».

В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области агентству сказали, что состояние пострадавшей женщины удовлетворительное, она осмотрена хирургом, находится на амбулаторном лечении.

Просмотров всего: 441

#животные #происшествия

распечатать


Происшествия

В Приамурье полицейский стрелял по колесам машины, которая пыталась скрыться
Происшествия 5

Амурчанин по подложным документам взял кредит на 80 миллионов
В России и мире

Под Курском две девочки попытались убить своих опекунов и их детей
Происшествия 1

Амурчан предупреждают о мошенниках, предлагающих на фоне пандемии «материальную помощь»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Здоровья пострадавшей!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь