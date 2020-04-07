У волка, напавшего на женщину в амурском селе, подтвердили бешенство

Обновлено: 16:29



У волка, который напал на женщину и домашних животных в селе Смоляное Ромненского района Амурской области, диагностировано бешенство. В ближайшее время в населенном пункте будет введен карантин.

Нападение хищника произошло в субботу, 4 апреля. От укусов животного пострадала жительница села, 27 собак и лошадь. Женщину осмотрели медики, она получила вакцину от бешенства. Контактные с волком домашние животные были вакцинированы ранее, но после нападения также получили дополнительную дозу вакцины. Пострадавшие находятся под наблюдением, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Амурской области. На подворьях проведены все необходимые мероприятия.

«Результат положительный по бешенству, – подтвердил в беседе с ИА "Амур.инфо" начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов. – Все необходимые меры мы уже предприняли».

В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области агентству сказали, что состояние пострадавшей женщины удовлетворительное, она осмотрена хирургом, находится на амбулаторном лечении.