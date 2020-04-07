Первую заболевшую коронавирусом амурчанку 7 апреля выписали из больницы

«На территории области сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, – отметила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова. – На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 4 лабораторно подтверждённых заболевших коронавирусной инфекцией. Одна заболевшая, первая, с выздоровлением и с лабораторным подтверждением выписана из больничного учреждения. Новых случаев не зарегистрировано».

«По состоянию на 7 апреля в инфекционном стационаре находятся 3 пациента, которые получают терапию. Состояние удовлетворительное, лёгкое течение заболевания», – рассказала министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

О ремонте резервной реанимации городской клинической больницы Благовещенска доложил зампред Павел Матюхин. «Мы в среду заканчиваем ремонт, и в четверг можно уже начинать перевозить оборудование для использования помещения», – сказал Павел Матюхин.

Василий Орлов поручил завершить уборку, дезинфекцию помещений и переезд до конца недели.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин проинформировал о выполнении поручения губернатора об организации сбора анкет, которые пассажиры будут заполнять на борту самолётов, прилетающих в Благовещенск: «Вчера была достигнута договорённость с авиакомпаниями, анкетирование будет проводиться. Сегодня из типографии забираем партию анкет. Воздушные суда будут ими обеспечены».

Анкеты с контактными данными людей, целью прибытия и местом проживания в Приамурье будут оперативно направляться в Роспотребнадзор, чтобы упростить работу многих служб и напрямую связываться с гражданами, прибывшими в регион. Губернатор обратил внимание на необходимость обеспечения всех сотрудников силового блока и пограничников, кто может находиться в контакте с потенциально больными, масками из резервного фонда областного минздрава.

Кроме того, глава региона призвал уделить максимальное внимание организации работ по дезинфекции и средствам индивидуальной защиты в торговых сетях. «Мы ответственны за здоровье наших граждан и должны сделать всё возможное для предупреждения и нераспространения новой вирусной инфекции», – подчеркнул Василий Орлов.