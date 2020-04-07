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сегодня, 16:16 5

Первую заболевшую коронавирусом амурчанку 7 апреля выписали из больницы

Первую заболевшую коронавирусом амурчанку 7 апреля выписали из больницы
Фото: Интерфакс

Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прошло 7 апреля в режиме видеоконференцсвязи. На нем было озвучено, что первую заболевшую коронавирусом амурчанку выписали сегодня из больницы. Трое недавно заболевших благовещенцев получают необходимое лечение.

«На территории области сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, – отметила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова. – На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 4 лабораторно подтверждённых заболевших коронавирусной инфекцией. Одна заболевшая, первая, с выздоровлением и с лабораторным подтверждением выписана из больничного учреждения. Новых случаев не зарегистрировано».

«По состоянию на 7 апреля в инфекционном стационаре находятся 3 пациента, которые получают терапию. Состояние удовлетворительное, лёгкое течение заболевания», – рассказала министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

О ремонте резервной реанимации городской клинической больницы Благовещенска доложил зампред Павел Матюхин. «Мы в среду заканчиваем ремонт, и в четверг можно уже начинать перевозить оборудование для использования помещения», – сказал Павел Матюхин.

Василий Орлов поручил завершить уборку, дезинфекцию помещений и переезд до конца недели.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин проинформировал о выполнении поручения губернатора об организации сбора анкет, которые пассажиры будут заполнять на борту самолётов, прилетающих в Благовещенск: «Вчера была достигнута договорённость с авиакомпаниями, анкетирование будет проводиться. Сегодня из типографии забираем партию анкет. Воздушные суда будут ими обеспечены».

Анкеты с контактными данными людей, целью прибытия и местом проживания в Приамурье будут оперативно направляться в Роспотребнадзор, чтобы упростить работу многих служб и напрямую связываться с гражданами, прибывшими в регион. Губернатор обратил внимание на необходимость обеспечения всех сотрудников силового блока и пограничников, кто может находиться в контакте с потенциально больными, масками из резервного фонда областного минздрава.

Кроме того, глава региона призвал уделить максимальное внимание организации работ по дезинфекции и средствам индивидуальной защиты в торговых сетях. «Мы ответственны за здоровье наших граждан и должны сделать всё возможное для предупреждения и нераспространения новой вирусной инфекции», – подчеркнул Василий Орлов.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    1 час назад

    у меня возникли сомнения, а был ли он вирус, как-то быстро всё лечение и неоднозначно!

  • Поиск

    Поиск
    1 час назад

    А мне вот интересно. Данные из сводки заражений в Амурской области на сегодня - 4 человека. Но если одна выздоровела, то почему опять четыре?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Поиск



    Его искали и искали

    но

    словили

  • От души

    От души
    1 час назад

    Пусть и другие граждане выздоравливают.

  • Поиск

    Поиск
    1 час назад

    От души 2 минуты назад

    Пусть и другие граждане выздоравливают.

    ++++++++++++++++++++++

Показать все (5) Обсудить на форуме
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