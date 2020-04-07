В Благовещенской прогимназии устраняют дефект стены, появившийся после летних ливней

В Благовещенской прогимназии ремонтируют медицинский блок. Проведение работ в одном из корпусов учреждения, расположенном на Горького, 172, стало необходимым из-за выявления дефекта одной из стен строения.

Его обнаружили в ходе обследования образовательных учреждений на предмет повреждений, вызванных летним переувлажнением почвы. Далее здание было детально обследовано проектной организацией, подготовлена проектно-сметная документация, и уже в начале марта рабочие приступили к ремонту, сообщает мэрия.

«Из-за прошедших в прошлом году ливневых дождей произошла подвижка фундамента, что и явилось причиной дефекта стен. Стены на 80 квадратных метрах пристройки, где располагается медицинский блок, были полностью демонтированы, укреплен фундамент, сделана стяжка пола, возведены новые перекрытия из красного керамического кирпича. Также мы провели замену всех коммуникаций, ремонт вентиляции. На сегодняшний день рабочие уже переходят к отделочным работам. Еще предстоит выполнить восстановление электропроводки и отмостки с наружной стороны здания. Все работы ведутся согласно графику, на объекте 7 дней в неделю трудятся более 10 человек», — пояснил руководитель компании-подрядчика Дмитрий Рязанов.

По словам директора прогимназии Галины Воеводиной, данный корпус посещают 136 юных благовещенцев. Все они в марте, когда начались ремонтные работы, были распределены по другим шести корпусам учреждения.

Сейчас воспитанники прогимназии вместе с другими дошколятами города находятся дома. Это связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в амурской столице. Воспитатели постоянно поддерживают связь с родителями воспитанников, отправляют отчет о выполненных ремонтных работах. Руководство учреждения уверено, что уже после майских праздников в случае снятия режима самоизоляции малыши смогут вернуться в родной детский сад.