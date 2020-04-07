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7апреля
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сегодня, 16:02 0

Расширен список организаций, где благовещенцы могут купить маски

Расширен список организаций, где благовещенцы могут купить маски
Фото: pixabay.com

Администрация Благовещенска опубликовала в Инстаграме обновленный список организаций, где можно приобрести и заказать тканевые защитные маски многоразового использования. Теперь перечень состоит из 16 пунктов, вместо прежних 14.

Приобрести и заказать маски можно в следующих организациях:

  • – ИП Корнейчук Александр Николаевич, телефон 8-914-568-10-16 (имеются в наличии в большом количестве);
  • – ООО «Амурформа», телефон 8-914-380-08-00;
  • – ателье «Элегант», улица 50-летия Октября, 28, телефон 33-26-83;
  • – фирма «Осби», улица Красноармейская, 92, телефоны: 53-47-88, 51-70-80;
  • – ООО «КомплектСервис», улица Красноармейская, 138, телефон 20-99-05;
  • – ООО «Милосердие», улица Богдана Хмельницкого, 89, телефон 35-10-40;
  • – ИП Фасахова Лариса Михайловна, телефон 8-909-813-13-77;
  • – ИП Ильинская Светлана Викторовна, телефон 8-914-593-23-33;
  • – ИП Зотова Кристина Владимировна, телефон 55-62-10;
  • – ИП Тотмянин Андрей Павлович, телефон 8-914-040-36-31;
  • – ИП Пивоварова Елена Сергеевна, телефоны: 8-914-569-77-00, 51-87-70;
  • – ИП Даньков Михаил Иванович, телефоны: 21-71-80, 8-924-841-71-80;
  • – ИП Данькова Елена Васильевна, телефон 8-962-284-31-75;
  • – ИП Гаршина Марина Михайловна, телефоны: 8-924-745-60-60, 8-924-670-80-47;
  • – ООО «Амур Мануфактура», улица Островского, 75/1, офис 2002, телефон 8-968-246-87-78;
  • – ИП Лянгузова Евгения Анатольевна, телефон 8-924-675-42-92.

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#коронавирус

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