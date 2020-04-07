Расширен список организаций, где благовещенцы могут купить маски

Приобрести и заказать маски можно в следующих организациях:

– ИП Корнейчук Александр Николаевич, телефон 8-914-568-10-16 (имеются в наличии в большом количестве);

(имеются в наличии в большом количестве); – ООО «Амурформа», телефон 8-914-380-08-00 ;

; – ателье «Элегант», улица 50-летия Октября, 28, телефон 33-26-83 ;

; – фирма «Осби», улица Красноармейская, 92, телефоны: 53-47-88, 51-70-80 ;

; – ООО «КомплектСервис», улица Красноармейская, 138, телефон 20-99-05 ;

; – ООО «Милосердие», улица Богдана Хмельницкого, 89, телефон 35-10-40 ;

; – ИП Фасахова Лариса Михайловна, телефон 8-909-813-13-77 ;

; – ИП Ильинская Светлана Викторовна, телефон 8-914-593-23-33 ;

; – ИП Зотова Кристина Владимировна, телефон 55-62-10 ;

; – ИП Тотмянин Андрей Павлович, телефон 8-914-040-36-31 ;

; – ИП Пивоварова Елена Сергеевна, телефоны: 8-914-569-77-00, 51-87-70 ;

; – ИП Даньков Михаил Иванович, телефоны: 21-71-80, 8-924-841-71-80 ;

; – ИП Данькова Елена Васильевна, телефон 8-962-284-31-75 ;

; – ИП Гаршина Марина Михайловна, телефоны: 8-924-745-60-60, 8-924-670-80-47 ;

; – ООО «Амур Мануфактура», улица Островского, 75/1, офис 2002, телефон 8-968-246-87-78 ;

; – ИП Лянгузова Евгения Анатольевна, телефон 8-924-675-42-92.