Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:57 1

Амурчанин по подложным документам взял кредит на 80 миллионов

Амурчанин по подложным документам взял кредит на 80 миллионов
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Благовещенского района в незаконном получении кредита. Прокурор Амурской области Руслан Медведев уже утвердил обвинительное заключение в его отношении.

По версии следствия, обвиняемый – глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился в Амурский региональный филиал АО «Россельхозбанк» с заявками о предоставлении кредитов для приобретения зерноуборочного комбайна и пополнения оборотных средств возглавляемого им хозяйства.

Чтобы получить деньги, мужчина предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и платежеспособности своего ИП. На этом основании кредитное учреждение приняло решение о выдаче ему кредита на общую сумму более 80 миллионов рублей.

Однако реальное финансовое состояние предпринимателя исключало возможность выдачи кредитных денежных средств. В результате банку причинен ущерб в крупном размере. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое расследовалось УФСБ России по Амурской области. Оно уже направлено для рассмотрения по существу в Благовещенский городской суд.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления суд может назначить штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает областная прокуратура.

Просмотров всего: 282

#происшествия #суды

распечатать


В России и мире

Под Курском две девочки попытались убить своих опекунов и их детей
Происшествия 1

Амурчан предупреждают о мошенниках, предлагающих на фоне пандемии «материальную помощь»
Общество 5

Родственники сбитой пьяным водителем благовещенки просят о помощи
Происшествия

В Амурской области выявили незаконный пункт приема и отгрузки древесины
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    37 секунд назад

    Обмануть банк на такую сумму.... Это героизм или везение? тут захочешь 100 тыщ взять, бортанут. А тут. Можно и 40 миллионов отдать в виде штрафа. А остальное - на диетическое питание где-нибудь на Бали.... Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! (из кф "Бриллиантовая рука")

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь