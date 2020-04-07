Амурчанин по подложным документам взял кредит на 80 миллионов

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Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Благовещенского района в незаконном получении кредита. Прокурор Амурской области Руслан Медведев уже утвердил обвинительное заключение в его отношении.

По версии следствия, обвиняемый – глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился в Амурский региональный филиал АО «Россельхозбанк» с заявками о предоставлении кредитов для приобретения зерноуборочного комбайна и пополнения оборотных средств возглавляемого им хозяйства.

Чтобы получить деньги, мужчина предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и платежеспособности своего ИП. На этом основании кредитное учреждение приняло решение о выдаче ему кредита на общую сумму более 80 миллионов рублей.

Однако реальное финансовое состояние предпринимателя исключало возможность выдачи кредитных денежных средств. В результате банку причинен ущерб в крупном размере. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое расследовалось УФСБ России по Амурской области. Оно уже направлено для рассмотрения по существу в Благовещенский городской суд.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления суд может назначить штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает областная прокуратура.