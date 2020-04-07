Архиепископ Лукиан празднует юбилей на день раньше, чем указано в паспорте

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан принимает поздравления в честь 55-летия. Официально праздник проводится 7 апреля, и в его биографии на сайте Благовещенской епархии указана именно эта дата. Но в паспорте Леонида Сергеевича Куценко – так его зовут в миру – в графе «дата рождения» стоит 8 апреля.

По информации корреспондента Амур.инфо, в связи с ситуацией по коронавирусу праздновать юбилей в епархии будут скромно. Пройдет только праздничный обед в трапезной кафедрального собора. Тогда как раньше со всей области в Благовещенск съезжались духовенство и прихожане.

Родился будущий архиепископ в селении Белка Одесской области в семье крестьян Сергея Леонтьевича и Веры Карповны Куценко поздним вечером 7 апреля 1965 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Правда, впоследствии в свидетельстве о рождении указали дату 8 апреля, говорится на сайте епархии.

После 8 классов школы Леонид Куценко поступил в вечернюю школу при одесском профессионально-техническом училище № 3, поскольку это было единственное учебное заведение на всю Одессу, где не требовали комсомольской характеристики. Затем он учился в Ленинградской духовной семинарии.

26 апреля 1989 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Ридигером), будущим патриархом Московским и всея Руси, семинарист Леонид Куценко был пострижен в монашество с именем Лукиан, 3 сентября 1989 года им же рукоположен в иеродиакона, 24 мая 1990 года – в иеромонаха.

В Амурскую область Лукиан приехал 1 ноября 2011 года после того, как 16 октября 2011 года в храме Христа Спасителя в Москве тогда еще архимандрит Лукиан был рукоположен в сан епископа Благовещенского и Тындинского. Шесть лет спустя Лукиана возвели в сан архиепископа.

За те 9 лет, что Лукиан возглавляет Благовещенскую епархию, больше всего амурчанам запомнились его ранние годы, когда он вел активную деятельность и часто встречался с представителями средств массовой информации.

Именно при Лукиане в Амурской области широко развернулось строительство храмов и монастырей. А сам он заявлял, что только в Благовещенске должно быть не менее 20 православных храмов. К примеру, практически с начала своей деятельности в Приамурье архиепископ Лукиан добивается строительства храма на благовещенской набережной, взамен разрушенного когда-то культового сооружения.