Обгоревший барак в центре Благовещенска стал источником проблем

В редакцию Амур.инфо обратились благовещенцы, которые проживают в районе дома № 19, расположенного на улице Мухина. В этом четырехквартирном бараке больше года назад случился сильный пожар, и теперь заброшенное здание не только привлекает бездомных, но и является источником вони, грязи и прочей антисанитарии.

«Сейчас его облюбовали бомжи, которые жгут там костры, чтобы согреться. Естественно, из-за этого время от времени там случаются пожары, тушить которые приезжают пожарные. Они тушат все это и выбрасывают всякие вонючие тряпки из дома прямо на тротуар. Там постоянная вонь и грязь, нельзя спокойно пройти. И это в центре города!» – рассказала благовещенка Нина Клишевич.

Жители района решили привлечь внимание муниципалитета, чтобы в аварийном доме наконец забили оконные и дверные проемы, а сам он был огорожен забором. Для того чтобы узнать дальнейшую судьбу строения, информационное агентство «Амур.инфо» сделало запрос в мэрию Благовещенска.

В официальном ответе управление ЖКХ столицы Приамурья уведомило, что еще в июне 2018 года дом № 19 на улице Мухина был признан аварийным и подлежит сносу. Однако, поскольку помещения не являются муниципальной собственностью, сносить его должны собственники четырех квартир, о чем их уведомили.

Более того, собственники сгоревшей жилплощади обязаны отвечать и за благоустройство вокруг дома. То есть заколачивать проемы от бездомных и огораживать территорию – это тоже забота погорельцев.

«Кроме того, постановлением администрации города Благовещенска от 24.05.2019 № 1602 определены сроки отселения граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Мухина, 19. Это декабрь 2025 года», – говорится в официальном ответе городского управления ЖКХ (имеется в распоряжении Амур.инфо).

В этой связи ведомство муниципалитета заявило, что, учитывая обстоятельства, оснований для побуждения собственников к незамедлительному сносу дома не имеется.

При этом погорельцы из этого дома не подпали под действие программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019-2025 годов», поскольку их жилье было признано аварийным много позже – 1 января 2017 года, хотя эта дата является крайней для рассмотрения заявок.

Другими словами, мэрия не планирует сносить или как-то огораживать обгоревшее деревянное здание. Скорее всего, не будут делать этого и бывшие жильцы, которые и без того лишились имущества и крыши над головой. А значит, аварийный барак будет привлекать внимание бездомных и пожарных как минимум еще пять лет.