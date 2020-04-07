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сегодня, 15:25 0

Под Курском две девочки попытались убить своих опекунов и их детей

Под Курском две девочки попытались убить своих опекунов и их детей
Фото: David Mark с сайта Pixabay

В Курской области две несовершеннолетние девочки 15 и 17 лет совершили покушение на убийство своих опекунов, а также на их двоих родных (2013 и 2014 года рождения) и двоих приёмных детей (2010-го и 2013-го). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Инцидент произошёл в Горшеченском районе второго апреля. На почве личной неприязни семнадцатилетний подросток подговорила младшую совершить убийство близких людей. В ночь на третье апреля подростки открыли газовые вентили в помещении, где спало шесть человек, и ушли, закрыв за собой дверь.

Трагедии удалось избежать лишь потому, что глава семейства проснулся и обнаружил утечку газа. 7 апреля 17-летнюю девушку заключили под стражу. Младшая девочка находится под подпиской о невыезде, сообщает Life.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство шести лиц, малолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Ранее в Татарстане мать семилетних близнецов напала с ножом на детей, после чего пыталась покончить с собой. Один ребёнок скончался на месте, второго скорая доставила в реанимацию.

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