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сегодня, 15:22 10

Валентина Калита: многие горожане перестали соблюдать самоизоляцию

Валентина Калита: многие горожане перестали соблюдать самоизоляцию
Фото: pixabay.com

Мэр Благовещенска Валентина Калита рассказала о том, что в последние несколько дней достаточно большое количество горожан перестало соблюдать режим самоизоляции. Градоначальник призвала жителей областного центра проявить выдержку, социальную ответственность и продолжать оставаться дома.

«На дорогах Благовещенска существенно увеличилось количество автотранспорта, во дворах многих домов гуляют дети. (…) Сегодня ситуация принципиально не изменилась. Опасность не миновала! В России продолжается рост количества заболевших, в Благовещенске 4 официально зарегистрированных случая COVID-19. Я прекрасно понимаю, что многие оказались сегодня в чрезвычайно непростом финансовом положении. Сложно психологически. И находиться дома все тяжелее с каждым днем. Но в то же время каждый должен отдавать себе отчет: чем добросовестней мы соблюдаем режим самоизоляции, тем быстрее он закончится. Берегите себя и близких. Оставайтесь дома», – написала Калита на своей странице в Инстаграме.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    43 минуты назад

    пусть она это скажет своим замам

  • retrogr

    retrogr
    36 минут назад

    угу- запис..... губера на портале содержат указания для 65+ и приехавших .

  • MadNigra

    MadNigra
    29 минут назад

    кушать хочеца (

  • bayan-spam

    bayan-spam
    28 минут назад

    ПО-ЛА она на хутор к бабушке гулять! Город от приезжих защитить не может!! Кто то летает куда хочет и когда хочет в МОСКВУ а мы должны дома сидеть!! АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЯ РАБОТАЕТ!!! ЧТО ЖЕ ТЫ СВОИХ СОТРУДНИКОВ ЗАСТАВИЛА РАБОТАТЬ!!! Жаль материть мас тут нельзя! Пред народа!

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    26 минут назад

    белый дом работает зеленый дом работает она что их не видит

  • А.Бедовый

    А.Бедовый
    26 минут назад

    Нужно не просто призывать, а хоть что-то говорить о том как дальше жить. Мэр должен уверенность вселять, а не растерянность.

  • chilly

    chilly
    16 минут назад

    https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj-razgovarivaet-a-legkih-u-nego-uzhe-net-vrach-iz-filatovskoj-o-bolnyh-koronavirusom-i-smenah-bez-pereryva/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr

  • Дубовицкая

    Дубовицкая
    16 минут назад

    "сиди дома" , а потом сиди без зар/пл ( нам надеяться не на кого, вот и приходиться выходить на работу

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    13 минут назад

    умная нашлась, сама из бюджета и зарплату получит и пенсию а людям уже жрать нечего скоро будет!

  • specc

    specc
    9 минут назад

    Все уже работают с начала этой недели. Если не объявлены ни ЧС, ни карантин, то кто же будет сидеть дома? Придумали какую-то чушь в виде самоизоляции. Посмотрите и сравните как помогают людям в других странах.

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