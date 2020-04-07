Валентина Калита: многие горожане перестали соблюдать самоизоляцию

Мэр Благовещенска Валентина Калита рассказала о том, что в последние несколько дней достаточно большое количество горожан перестало соблюдать режим самоизоляции. Градоначальник призвала жителей областного центра проявить выдержку, социальную ответственность и продолжать оставаться дома.

«На дорогах Благовещенска существенно увеличилось количество автотранспорта, во дворах многих домов гуляют дети. (…) Сегодня ситуация принципиально не изменилась. Опасность не миновала! В России продолжается рост количества заболевших, в Благовещенске 4 официально зарегистрированных случая COVID-19. Я прекрасно понимаю, что многие оказались сегодня в чрезвычайно непростом финансовом положении. Сложно психологически. И находиться дома все тяжелее с каждым днем. Но в то же время каждый должен отдавать себе отчет: чем добросовестней мы соблюдаем режим самоизоляции, тем быстрее он закончится. Берегите себя и близких. Оставайтесь дома», – написала Калита на своей странице в Инстаграме.