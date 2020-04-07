Жительница амурского села ходит к чудо-столбу, чтобы учиться дистанционно

Виктория – студентка первого курса, которая проходит обучение в университете в Благовещенске, а проживает в Новороссийке. «В связи с последними событиями в стране учусь дистанционно, если можно так сказать. У нас в селе не то что интернета нет – нет даже сотовой связи. И никому до нашей деревеньки дела нет. Но! Есть у нас чудо-столб, так сказать, с Wi-Fi. Нам протянули оптоволокно, но до конца дело не доделали. В домах так и нет интернета. А люди готовы платить и по 10 тысяч за подключение. Куда мы только ни обращались. Без толку. И мне как студенту, которому нужно учиться, приходится ходить к этому столбу, чтобы связаться с преподавателями. Хожу с ноутбуком, тетрадями. Это не очень-то и удобно», – поведала амурчанка о проблеме в своем послании агентству.

По телефону Виктория пояснила, что столб раздает общедоступный Wi-Fi, и им пользуется немало жителей села. Чтобы получить доступ в интернет, нужно находиться вблизи, на открытом воздухе. «Местные парни лавочку построили, можно и посидеть рядышком», – отмечает девушка.

Новороссийка является административным центром Новороссийского сельсовета. В сельсовете ИА «Амур.инфо» подтвердили наличие проблемы. «С этой ситуацией мы боремся много лет, – признается глава администрации сельсовета Надежда Первухина. – О ней знают все, в том числе власти Амурской области. На сегодняшний день у нас очень неустойчивая сотовая связь. Вышки в селе нет. Мы берем связь от села Абайкан – там стоит вышка. На ней находятся усилители, которые подают нам сигнал. Это очень слабый сигнал, и об интернете речи вообще не идет. Для того чтобы нам разговаривать с вами, мой телефон стоит в определенном месте».

Что касается столба, раздающего Wi-Fi, то он в селе появился в рамках федеральной программы. Раздаваемый интернет – бесплатный и высокоскоростной, можно даже смотреть фильмы, но на удалении связь теряется, отмечает Надежда Кирилловна.

Обеспечить интернетом дома сельчан теоретически может Ростелеком, однако на практике это будет стоить немалых денег. «Мы должны сначала заплатить, потом на наши деньги нам проведут интернет в дома. Они в аренду не дают никакое оборудование, то есть мы должны это оборудование купить. Подключение вместе с оборудованием, грубо говоря, как они подсчитали, это было на 31 декабря 2019 года – мы разговаривали последний раз с ними, в среднем в 15 тысяч обойдется человеку. (…) И плюс еще ежемесячная плата будет составлять 1 100», – рассказывает Надежда Первухина.

Она добавляет, что Новороссийка – малонаселенное село, в то же время в нем много пожилых жителей. Для них плата 15 тысяч рублей за интернет является неподъемным фактором. К тому же работы по подключению проведут только в случае наличия минимум 28 клиентов.

«Другой альтернативы на сегодняшний день, к сожалению, нет. Кому мы только ни писали, но воз и ныне там», – отмечает глава администрации сельсовета.