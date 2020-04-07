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Без осадков, ветер стихнет: прогноз погоды в Амурской области на 8 апреля

Без осадков, ветер стихнет: прогноз погоды в Амурской области на 8 апреля
Фото: pixabay.com

8 апреля на севере Амурской области ночью переменная, днем – небольшая облачность. Осадков не ожидается.

Ветер северный, северо-восточный разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 4...9, местами – до минус 9...14, днем поднимется до плюс 2...7. По южным районам будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем – без осадков. Ветер подует с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 5, днем – плюс 6...11 градусов.

В Благовещенске ночью облачно, днем с прояснениями, без осадков. Ветер с северо-востока разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 1...3, днем поднимется до плюс 7...9, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр.

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#погода

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