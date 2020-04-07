Олег Турков: Приамурье не останется без удобрений и сельхозтехники

Министр сельского хозяйства Амурской области рассказал о начале посевной кампании на онлайн пресс-конференции. В Инстаграме Олег Турков в режиме видеосвязи ответил на вопросы журналистов.

Изоляция с Китаем не скажется на наличии в Амурской области удобрений и гербицидов. Химические препараты, по словам министра, официально никогда не ввозились из КНР через границу. Речь может идти только о нелегальном завозе, пояснил он.

«У нас вся поставка гербицидов и удобрений идет из западных регионов страны, – сказал Олег Турков. ‒ И фирмы, которые препараты поставляют, работают согласно законодательству».

Что касается сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, то и на это в Амурской области нет дефицита. Аграриев снабжают также российские производители, которые работают в прежнем режиме.

«Губернатором сегодня будет утвержден перечень предприятий, которые будут работать без ограничений, – рассказал министр. – Помимо этого отдельного документа, есть решения на уровне министерства сельского хозяйства о том, что все сельхозпредприятия, которые занимаются производством продуктов питания от поля до прилавка, компании, которые поставляют удобрения, средства защиты растений, технику, запчасти, а также семеноводческие хозяйства – они все работают без ограничений. Кроме того, строительные компании, которые занимаются строительством животноводческих комплексов, тоже работают в штатном режиме».

Олег Турков отметил, что посевная кампания в Амурской области вступила в активную фазу. Идет сев ранних зерновых: ячмень, пшеница, овес. Сельхозпредприятия укомплектованы техникой, ГСМ, в полном объеме имеются семена. В этом году на амурских полях планируют применить в два раза больше удобрений, что по прогнозам минсельхоза позволит увеличить урожайность.

Как сообщало Амур.инфо, амурские аграрии начали полевые работы на неделю раньше обычного. В центральных и северных районах области хозяйства приступят к полевым работам с наступлением положительных ночных температур.