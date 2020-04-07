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Александра Трусова: «Буду выступать до 22 лет, а потом рожу троих детей»

Александра Трусова: «Буду выступать до 22 лет, а потом рожу троих детей»
Фото: instagram.com/avtrusova/

Знаменитая четверными прыжками Александра Трусова делает большие успехи в фигурном катании, однако из-за пандемии коронавируса многие планы фигуристки изменились. Как спортсменка рассказала в интервью «Спорт-экспрессу», она относится к карьере без фанатизма и не собирается выступать всю жизнь, так как мечтает о большой семье.

15-летняя Александра представляет серьезную конкуренцию не только в российском одиночном фигурном катании, но и в мировом. Многие считают, что на следующей зимней Олимпиаде у девушки есть все шансы получить золото. Сейчас фигуристка занимает 11 место в рейтинге Международного союза конькобежцев, обратив на свой уникальный стиль катания внимание мировых специалистов. При этом Трусова уверяет, что с приходом популярности ее жизнь не сильно изменилась. Девушка все так же проводит большую часть свободного времени на льду, успевая параллельно готовиться к экзаменам в школе: в этом году фигуристка сдает ОГЭ.

На недавнем чемпионате Европы по фигурному катанию Александра стала третьей, уступив Алене Косторной и Анне Щербаковой. Проигрыш не сильно расстроил Трусову, так как она считает, что у нее еще есть шанс стать олимпийской чемпионкой в 2022 году. Как заявила спортсменка, Олимпиада может стать для нее самым главным соревнованием в жизни.

«Планирую выступать до 22 лет. Посмотрим, но мысли такие были. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак», – рассказала Трусова журналисту.

Однако пока молодого человека у юной фигуристки нет. По словам Александры, романы могут отвлекать от спортивных достижений, которые у нее сейчас в приоритете. Спорт для нее сейчас на первом месте.

«Мне после чемпионата России многие говорили, чтобы я больше не плакала. В подъезде все, наверное, подошли со словами: «Не расстраивай нас так больше». Я считаю, что вообще нельзя на людях показывать свои эмоции. Что могла сказать Этери Георгиевна? Что были ошибки, что будем больше работать и катать», – рассказала спортсменка о не самом удачном прокате.

Сейчас Александра проводит все время с семьей, так как сидит дома на самоизоляции. У спортсменки нет возможности заниматься на льду, поэтому она тренируется в своей комнате, повторяя прыжки и разучивая новые движения пока на полу.

«Конечно, сколько бы ты на полу ни прыгал, все равно ощущения на льду забываются. Там все совершенно по-другому. В отсутствие льда нам всем тяжело поддерживать форму», – рассказала Трусова.

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😜💪

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Общаясь со «Спорт-экспрессом», спортсменка призналась, что старается не унывать. Она верит, что в ближайшее время эпидемия коронавируса пойдет на спад и им удастся возобновить полноценные тренировки.

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#спорт

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