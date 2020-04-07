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Благовещенские православные не смогли отметить Благовещенье в храме

Благовещенские православные не смогли отметить Благовещенье в храме
Фото: Благовещенская епархия

В Благовещенске православные из-за ситуации с коронавирусом не смогли отметить Благовещенье Пресвятой Богородицы в храмах. Службу священнослужители вели при закрытых дверях и без прихожан. Богослужение Благовещенская епархия транслировала в интернете.

Как сообщает епархия, 6 апреля, в канун Благовещения, архиепископ Лукиан возглавил праздничное всенощное бдение в кафедральном соборе. 7 апреля, в праздник Благовещения, прошло праздничное богослужение, но в связи с охранными мерами на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции – без прихожан. Прямая трансляция богослужения велась на сайте, в аккаунте епархии на Youtube и социальной сети Instagram.

Как сообщало Амур.инфо, широкий общественный резонанс вызвал крестный ход, который был организован в Благовещенске, несмотря на угрозу распространения коронавируса и запрет массовых мероприятий. После этого состоялась встреча губернатора Амурской области с архиепископом Благовещенским и Тындинским Лукианом. Она была посвящена выполнению требований проведения массовых мероприятий. Сообщалось, что на встрече стороны пришли к согласию.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы празднуется 7 апреля (новый стиль), с разницей в 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова. По преданию, в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии «благую весть» о грядущем рождении сына Иисуса.

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#религия

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Горе вселенского масштаба

  • dance

    dance
    1 час назад

    непривычно артистам без зрителей или нормально?

  • Adolf

    Adolf
    46 минут назад

    Что то бох не особо помогает православнутым....

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