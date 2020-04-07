Амурчан предупреждают о мошенниках, предлагающих на фоне пандемии «материальную помощь»

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, когда много россиян находятся на вынужденных каникулах, в интернете и соцсетях вновь появились сервисы, предлагающие выплаты по СНИЛС. Причем ссылаются они на якобы подписанный президентом РФ указ о материальной помощи в связи со сложившейся ситуацией в мире.

Отделение Пенсионного фонда по Амурской области предупреждает – никаких выплат по СНИЛС не существует.

Сервисы, как правило, предлагают ввести свой идентификационный номер в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Затем пользователю указывается сумма материальной помощи, которую он может получить. Для этого нужно указать номер банковской карты, якобы для осуществления перевода средств. Но нужно заплатить определенную комиссию для их перевода.

Пенсионный фонд напоминает, что СНИЛС гражданина является его личным идентификатором и служит для получения различного вида государственных услуг, которые ПФР предоставляются бесплатно. По этому номеру, прежде всего, работодатели перечисляют взносы на обязательное пенсионное страхование. Эти взносы выплачиваются гражданам в виде страховой пенсии при возникновении права на ее назначение. Также мужчины 1953 года рождения и моложе и женщины 1957 года рождения и моложе при официальном трудоустройстве с 2002 года и уплате страховых взносов на накопительную пенсию, при достижении возраста 60 и 55 лет соответственно, в виде выплат получают пенсионные накопления.

Никаких других выплат по СНИЛС не предусмотрено. Также в ПФР напоминают, что не стоит предоставлять персональные данные третьим лицам. Официальную информацию обо всех выплатах по линии ПФР можно получить на официальном сайте фонда, в том числе через личный кабинет, а также в социальных сетях регионального отделения.

В подобных подозрительных ситуациях отделение ПФР по Амурской области рекомендует обращаться на областную горячую линию: 8 (4162) 202-400.