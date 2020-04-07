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сегодня, 13:55 6

Как проходят дистанционные занятия у школьников (видео)

Как проходят дистанционные занятия у школьников (видео)

С 6 апреля все школьники Благовещенска вышли на занятия. Однако в условиях режима ограничения, продленного в регионе до 12 апреля, дети посещают уроки, не выходя из дома. Учитель городской школы № 22 Эдуард Лавриненко продемонстрировал, как выглядит дистанционное обучение на практике и поделился своим мнением на этот счет.

Эдуард Лавриненко – молодой преподаватель, выпускник Благовещенского педагогического университета, магистрант – полтора года трудится в благовещенской средней школе. Он ведет историю, обществознание в 5-х и 6-х классах, а также экономику и правоведение – в 10-х.

Учебный день школьников начинается по расписанию, как и в обычные дни, в 8:10 утра. По словам педагога, в его классах практически все ученики имеют компьютеры и гаджеты, чтобы наладить связь с учителем. В 22-й школе Благовещенска занятия проходят по видеосвязи, длительность одного урока – 20 минут, после которого ученику предлагается самостоятельно применить теоретический материал. В случае технических неполадок педагог готов дополнительно в индивидуальном порядке проконсультировать ученика.

«Сложность дистанционного урока в том, что нужно отобрать материал, который понадобится ребенку. Вычленить минимум и оставить самое главное. Здесь возникает вопрос о мотивации ребенка. Если мы говорим о старшем звене, то это подготовка и сдача экзаменов. В этом случае мы стараемся сделать практико-ориентированное занятие: минимум теории, больше отработки заданий. За 20 минут мы выдаем минимальную базу. Урок на этом не заканчивается, дети на базе других платформ с помощью видео, тестов отрабатывают навыки, которые получили. Кроме этого, сложность дистанционного занятия в том, что у детей разное восприятие: кому-то проще послушать, кому-то посмотреть. А сложность для учителя в том, что от него дистанционное обучение требует больше подготовки», – отметил Эдуард Лавриненко.

Как сообщало Амур.инфо, в настоящее время из 294 общеобразовательных организаций Приамурья 18 школ находятся на каникулах. Это учреждения, в которых обучение ведется по триместрам. В остальных 38 школах, где учебный процесс также разделен на три периода, в годовой календарный план внесены изменения, согласно которым выходные дни с 30 марта по 5 апреля зачтены как каникулярные, а с этой недели занятия были возобновлены в дистанционном режиме. Удаленное обучение продолжилось также для школьников, которые учатся по четвертям.

Уже в первый день дистанционного обучения у многих школьников и педагогов возникли проблемы с работой общеобразовательных порталов.

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно незамедлительно обращаться к руководителям образовательных организаций и по телефонам горячей линии управления образования города: 23-75-56, 23-79-59.

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#Альфа ТВ #образование #школа

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    2 часа назад

    Че вы врете все зависает и неработает! Как всегда сми помойка

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    весь день надо сидеть в интернете-надо спрашивать сколько задают другие учителя

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    2-я школа, 4 Д класс. Мишка сейчас сидит, выполняет задания в компе.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Ужас, а не обучение

  • msgroup

    msgroup
    2 часа назад

    формат дистанционного обучения каждый преподаватель выбирает сам. в данной статье показан опыт отдельно взятого молодого педагога, который старается действительно дистанционно поработать с детьми, в отличие от всех педагогов нашей школы, где просто дали список заданий для самостоятельного изучения (читай - для работы с родителями)

  • Strat

    Strat
    19 минут назад

    Одному учителю надо на почту, другому на вотсап, третьему в дневник.ру... дневник.ру виснет постоянно...

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