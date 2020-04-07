Муж пощекотал жену и спас ей жизнь

В английском графстве Уэст-Йоркшир мужчина спас жизнь своей жене, когда во время ласк обнаружил в ее груди опухоль. Даже врачи сначала не могли обнаружить онкологию.

34-летняя фитнес-инструктор Эби Отуэй (Abi Otway) рассказала, что ее 29-летний муж Марк нащупал под ее грудью уплотнение размером с горошину, когда щекотал ее перед сном. Когда британка встала с кровати, она уже не смогла найти опухоль самостоятельно.

Женщина обратилась за медицинской помощью, но опухоль была так мала, что врачи не смогли обнаружить ее. Девушка ежемесячно ходила к врачам и позже медики обнаружили новообразование диаметром шесть миллиметров. Как оказалось, у Отуэй была вторая стадия онкологического заболевания. Опухоль удалили, химиотерапия пациентке не потребовалась.

Отуэй считает, что муж спас ей жизнь. Если бы она была одинока, она бы обнаружила рак, когда было бы слишком поздно. Британка отметила, что никогда не ходила на прием к маммологу, и призвала женщин регулярно проходить обследования, сообщает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что в Великобритании девушка спасла жизнь парню, обняв его. Во время первой встречи девушка заметила на спине молодого человека странную шишку.