Глава Чечни достойно ответил премьеру Мишустину на критику о закрытии границ

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал ответ премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу закрытых из-за коронавируса границ республики. Ранее премьер резко раскритиковал региональные власти, закрывающие границы своих областей.

Еще 1 апреля Кадыров заявил, что с 5 апреля въезд-выезд в Чечню для граждан запрещен. Он обратил внимание, что этот запрет действует для гражданских лиц и не касается «экстренных служб, перевозки продуктов, медикаментов и других жизненно важных товаров, транспортировки больных». «Бесцельного катания не будет! Кто хочет вернуться домой или выехать из республики, может сделать это до 5 апреля», — предупредил он.

В ответ на критику Мишустина глава республики в своем Telegram-канале написал: «В разной форме ограничения введены в десятках субъектов. Но, если он имел в виду именно ЧР, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике».

Кадыров обратил внимание, что в регионе делают все «возможное и невозможное» для того, чтобы обезопасить граждан России от распространения коронавируса. При этом он возмутился тем, что «никто не поинтересовался» и не позвонил, чтобы задать вопросы о мерах, которые принимаются в его регионе. «Если есть вопросы, <…> почему не позвонили ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России?» — задался вопросом глава Чечни.

Он отметил, что власти республики «своевременно подготовили значительно больше больничных коек, медицинского оборудования». Кроме того, начали проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. «Наоборот думали, что одними из первых принимаем правильные решения, потому что народ полностью поддерживает наши действия по борьбе с коронавирусом», — пояснил Кадыров, отметив, что принимаемые меры дают результаты.

Ради «спасения жизни», по мнению Кадырова, можно побыть некоторое время в изоляции, так как власти стремятся не допустить дальнейшего распространения заболевания по всей России и переезда больных из одного региона в другой. Он заметил, что власти не будут пропускать на территорию региона «лиц без прописки в ЧР», добавив, что «по звонкам граждан на дом доставляются продукты и медикаменты». «Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями», — заключил в своем послании Рамзан Кадыров.

Михаил Мишустин выразил свое недовольство действиями региональных властей в понедельник, 6 апреля, во время совещания с вице-премьерами. «Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. И конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», — сказал премьер-министр.

По информации «Газеты.ру»