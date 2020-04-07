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Первую нерабочую неделю многие амурчане планировали провести на работе

Первую нерабочую неделю многие амурчане планировали провести на работе

Амур.инфо подвело итоги очередного голосования. Оно было приурочено к теме самоизоляции. После того как президент объявил, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей, пользователям был задан вопрос – чем они займутся в эту неделю. Оказалось, что многих запрет на работу не коснулся.

Из общего числа проголосовавших (1 342 человека) 451 (33,6 %) ответил, что работает в организации, на которую указ президента не распространяется. Еще 417 человек, или 31,2 %, сообщили, что будут находиться дома на самоизоляции. 159 пользователей, или 11,8 %, ответили, что будут работать, но из дома. 237 человек, или 17,7 %, выбрали вариант ответа – «Буду работать, у нас карантин не объявляли».

39 проголосовавших, или 2,9 %, заявили, что планируют ходить в гости или поедут на природу. 20 человек (1,5 %) сказали, что будут ходить по магазинам. И еще 19 человек (1,4 %) предложили свой вариант ответа. Кто-то написал, что проведет время за распитием алкоголя, кто-то – на даче, кто-то – на вахте.

«Указ распространяется, но нас с работы не отпускают», – написал один из пользователей.

«Для меня ничего не изменилось, я в декрете. Как сидела дома, так и буду сидеть с ребёнком», – ответила еще одна участница голосования.

«Поеду с семьёй в Италию, сейчас большие скидки и мало туристов, есть возможность бюджетнее рассмотреть все достопримечательности великой эпохи», – написал другой пользователь.

«Утром буду бегать. Днем – работать дома», – добавил еще один человек.

«Я и так не работаю», – написал другой участник голосования.

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#жизнь

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