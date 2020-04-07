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сегодня, 13:15 0

Более 2 тысяч человек проверили на COVID-2019 в Приамурье

Более 2 тысяч человек проверили на COVID-2019 в Приамурье
Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжаются проверки людей на COVID-2019. К настоящему времени обследование прошли уже более 2 тысяч человек.

«В ФБУЗ Амурской области на COVID-2019 обследованы 2 130 человек из числа подлежащих контингентов, в лаборатории Амурской областной инфекционной больницы – 195 человек», – сказано в оперативной сводке по коронавирусу за 6 апреля на сайте правительства региона.

По состоянию на 20:00 6 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 527 обращений. Всего с нарастающим итогом – 9 071. Люди обращались за консультациями по социальным вопросам, интересовались порядком медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа, получением больничных листов.

По состоянию на 6 апреля в обсерваторе находится 12 граждан КНР с видом на жительство. В изоляторах размещены 10 человек. На изоляции по месту жительства – 974 человека, вернувшихся из-за рубежа.

С нарастающим итогом по состоянию на 6 апреля бригадами в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 1 255 проверок соблюдения домашней изоляции гражданами, вернувшимися из-за рубежа.

По состоянию на 6 апреля в Амурской области зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019, эпидемиологически связанных между собой. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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