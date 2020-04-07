В Приморье умер второй пациент с диагнозом «коронавирус»

Второй пациент умер от коронавируса в Приморском крае. Это 62-летний житель Арсеньева, который вернулся в середине марта из Египта, сообщили в оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Из Египта мужчина вернулся 18 марта и сразу был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь как прибывший из неблагополучной по распространению COVID-19 страны. Все дни, до 26 марта включительно, тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. Однако 27 марта диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией.

«Пневмония у пациента развивалась стремительно, он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппарату ИВЛ. Состояние оценивалось как стабильное – средней степени тяжести», – сообщили в инфекционном госпитале.

Как и в первом случае, пациент дистанционно консультировался специалистами федерального координационного центра по борьбе с коронавирусом, который находится в Москве. Однако усиленная тактика лечения и все реанимационные мероприятия, до последнего проводимые врачами госпиталя, оказались бессильными, сообщает пресс-служба правительства края.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом также отметили, что на сегодняшний день три человека находятся в статусе ожидания заключительного диагноза по коронавирусу. «У трех пациентов тесты вызывают “сомнительные” результаты и требуют официального подтверждения в рефенс-центре – вирусной лаборатории Новосибирска», – сообщили в региональном минздраве.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что новых случаев заболевания в Приморье на 9:00 7 апреля не выявлено.

Медицинское наблюдение продолжают более 8 тысяч жителей региона, находящихся на режиме самоизоляции. Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 9 тысяч человек. В карантинно-изоляционных пунктах размещены более 200 человек

«Ситуация, к сожалению, не спадает. Поэтому те меры, которые были приняты по введению карантинных режимов, вполне оправданы. Они должны быть продолжены на всей территории Приморского края», – заявил Олег Кожемяко.

В этой связи региональный минздрав приступил к следующему этапу плана предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории края, в частности, начато развертывание дополнительных коек.