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7апреля
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Благовещенцев возмутили загаженные птицами сквер возле ЦЭВа и территория ЗАГСа (видео)

Благовещенцев возмутили загаженные птицами сквер возле ЦЭВа и территория ЗАГСа (видео)
Фото: скриншот видео

Жители Благовещенска обеспокоены состоянием сквера около Центра эстетического воспитания детей. Птицы постоянно загрязняют эту территорию экскрементами. Загажены и тротуары, и лавочки, и ограждения.

Соответствующее видео прислали в редакцию Амур.инфо. В администрации Благовещенска пояснили, что сквер рядом с ЦЭВом находится на обслуживании ГСТК. Заявка на очистку этой территории туда уже передали. Уборку планируют провести на этой неделе.

Как писало Амур.инфо, с подобной проблемой ранее столкнулись на территории благовещенского Дворца бракосочетания, который находится напротив ЦЭВа. Как пояснили в ЗАГСе, из-за постоянного нашествия ворон, которые доставляли неудобства новобрачным, гостям и самим сотрудникам, было принято решение спилить деревья, растущие рядом со зданием.

После этого загрязнять территорию птицы стаи реже, а сама площадка стала немного чище, пояснили в амурском управлении ЗАГС и добавили, что крыльцо и прилегающую территорию Дворца бракосочетания чистят ежедневно.

Просмотров всего: 742

#животные #отдых

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Комментарии
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  • Таяна

    Таяна
    40 минут назад

    Да эти вороны полгорода загадили. Что ж, теперь все деревья вырубить? Неужели другого средства нет, есть же какие то аудиосистемы для отпугивания ворон звуком

  • Bender

    Bender
    34 минуты назад

    Таяна

    Да эти вороны полгорода загадили. Что ж, теперь все деревья вырубить? Неужели другого средства нет, есть же какие то аудиосистемы для отпугивания ворон звуком



    Там недалеко жилые дома - классно им будет со звуковым отпугивателем ворон.

  • цеховик

    цеховик
    32 минуты назад

    Таяна

    Да эти вороны полгорода загадили. Что ж, теперь все деревья вырубить? Неужели другого средства нет, есть же какие то аудиосистемы для отпугивания ворон звуком



    Для отпугивания людей что-то нужно.

  • цеховик

    цеховик
    30 минут назад

  • цеховик

    цеховик
    28 минут назад

    ...и долбанутых "святых", давно, пора "извёсткой" покрыть.

  • paravis

    paravis
    28 минут назад

    Ловите тех, кто там птиц прикармливает, это скорее всего.

  • ay

    ay
    15 минут назад



    Благовещенцев возмутили загаженные птицами сквер возле ЦЭВа и территория ЗАГСа (видео)



    Запущена программа отмазки поддержки пильщиков деревов вокруг ЗАГСа?

  • Myxira

    Myxira
    11 минут назад

    ay



    Благовещенцев возмутили загаженные птицами сквер возле ЦЭВа и территория ЗАГСа (видео)



    Запущена программа отмазки поддержки пильщиков деревов вокруг ЗАГСа?



    Нитки белые, это точно

  • ЛайКа

    ЛайКа
    7 минут назад

    - Попил?

    - Да, но не водички

  • full

    full
    4 минуты назад

    ay



    Благовещенцев возмутили загаженные птицами сквер возле ЦЭВа и территория ЗАГСа (видео)



    Запущена программа отмазки поддержки пильщиков деревов вокруг ЗАГСа?



    Очень похоже на то. Всех устраивает загаженная Дъяченко, Всем нравится парковаться около Дома Молодежи, а вот ЦЭВ и ДБС видите ли обосрали. Причем ДОСА почему то позабыли, хоть и там ковровые бомбардировки. А мне кажется, что дело в мэре и его дворниках.

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