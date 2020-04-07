Благовещенцев возмутили загаженные птицами сквер возле ЦЭВа и территория ЗАГСа (видео)

Фото: скриншот видео

Жители Благовещенска обеспокоены состоянием сквера около Центра эстетического воспитания детей. Птицы постоянно загрязняют эту территорию экскрементами. Загажены и тротуары, и лавочки, и ограждения.

Соответствующее видео прислали в редакцию Амур.инфо. В администрации Благовещенска пояснили, что сквер рядом с ЦЭВом находится на обслуживании ГСТК. Заявка на очистку этой территории туда уже передали. Уборку планируют провести на этой неделе.

Как писало Амур.инфо, с подобной проблемой ранее столкнулись на территории благовещенского Дворца бракосочетания, который находится напротив ЦЭВа. Как пояснили в ЗАГСе, из-за постоянного нашествия ворон, которые доставляли неудобства новобрачным, гостям и самим сотрудникам, было принято решение спилить деревья, растущие рядом со зданием.

После этого загрязнять территорию птицы стаи реже, а сама площадка стала немного чище, пояснили в амурском управлении ЗАГС и добавили, что крыльцо и прилегающую территорию Дворца бракосочетания чистят ежедневно.