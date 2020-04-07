Амурская областная филармония открыла сказочный «радиотеатр»

Русские народные сказки, сказания и притчи народов мира, современное творчество — все это теперь можно услышать в формате радиотеатра на сайте Амурской областной филармонии. Артисты и друзья филармонии участвуют в проекте «Сказки на ночь».

«Идея родилась, когда в Инстаграме воспитанники творческой студии «Театр+» получили задание: прочитать сказку по ролям и инсценировать дома с родителями. Видео получилось очень забавным. И тогда мы решили масштабировать и сделать проект «Сказки на ночь» — в виде аудиокиги от артистов и друзей филармонии. Они читают свои любимые сказки. Чтение сопровождается музыкой», — рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Открыть книгу сказок можно, кликнув на раздел «Дома». Первую сказку читает солистка филармонии Дарья Кальней, которая последнее время играет Снегурочку на всех новогодних представлениях. Она прочла сказку Пола Стюарта «Кусочек зимы».

Также можно прослушать финскую народную сказку «Глупый Пейкко» в исполнении щоумена Ильи Дементьева и «Петушки» Алексея Толстого, ее читает солист филармонии Борис Боровиков.

Прослушать сказки можно как с телефона, так и с компьютера.

Каждый день плейлист будет пополняться. В списке будут сказки от Алексея Воскобойникова, Сергея Терехова, Марины Горбачевой, Ирины и Ксении Атаковых, Владаса Дедониса, Алексея Римана, Елены Беляевой и Альберта Хана, Павла Кипаридзе, Светланы и Елизаветы Шеломихиных, Натальи Наделяевой, Елены Грачевой, Ростислава Азизова, Татьяны и Ивана Дурневых, Алексея Воскобойникова, Натальи Овсийчук, Алины Спасской и Нины Каденевой, мам шоу-балета «Максимум», Алексея Чайко и команд КВН.

«Наши артисты и друзья открываются с новой, прекрасной стороны. Они очень мобильны, артистичны. И мы открыты для всех желающих озвучить свою любимую сказку», — рассказала Ольга Смирнова.

Также посетителям доступны тесты на знание филармонии и ее коллективов: «Какой ты зритель», «Какой ты голос», «Какой ты инструмент» и «#тывтанцах». После успешного прохождения одного из тестов дается право на получение карты «Друг филармонии», которая позволяет получать скидки, бонусы и другие привилегии в Амурской областной филармонии.

Здесь же можно смотреть концерты коллективов филармонии, они размещены в разделе «галерея». На сайте есть записи «Шоу-балет "Максимум" — 15 лет!», «Ансамбль "Карусель" — 20 лет!», концерт хора «Возрождение» «Провожая Рождество», «Как на Старый Новый год», Концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра и другие.