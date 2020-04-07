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сегодня, 12:44 2

Родственники сбитой пьяным водителем благовещенки просят о помощи

Родственники сбитой пьяным водителем благовещенки просят о помощи
Фото: instagram.com

В социальных сетях родственники и друзья Марии Черленок, которую сбил в Благовещенске пьяный водитель, организовали сбор средств. Деньги предназначены на организацию похорон, а также помощь шестилетней дочери погибшей.

Женщину сбил автомобиль вечером 5 апреля, когда она возвращалась домой с работы. Наезд со смертельным исходом на улице Зейской между Трудовой и Кузнечной допустил водитель, находящийся в алкогольном опьянении.

Марии Черленок было 30 лет. Она работала инженером по охране труда на Благовещенской ТЭЦ. У женщины осталась шестилетняя дочь.

Организацией похорон занимается мама погибшей. На ее имя оформлена банковская карта, куда близкие и неравнодушные люди могут перечислить деньги.

Перевод на карту Сбербанка можно сделать по номеру телефона 8-914-396-40-36 (Наталья Владимировна Р.) или на расчетный счет 408 178 106 030 008 568 52.

Номер карты, на которую идет сбор средств, родственники погибшей отказались называть. «В связи с тем, что сейчас много мошенников, мы не станем давать номер карты, ‒ пояснили журналисту Амур.инфо по телефону. ‒ По номеру счета карты и телефона тоже можно делать переводы».

Похоронят Марию в среду, 8 апреля Вынос из ритуального зала по адресу: Красноармейская, 103, назначен на 16:00. Прощание пройдет на кладбище на 17-м километре.

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#ДТП #помощь #происшествия

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Источник: машина, сбившая насмерть женщину, принадлежит известному в Приамурье человеку
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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    27 минут назад

    с мента надо бы компенсацию забрать

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    24 минуты назад

    Тахографистс мента надо бы компенсацию забрать


    На зейской же тачка какого то фотографа?Вброс не засчитан.

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