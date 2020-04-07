Родственники сбитой пьяным водителем благовещенки просят о помощи

В социальных сетях родственники и друзья Марии Черленок, которую сбил в Благовещенске пьяный водитель, организовали сбор средств. Деньги предназначены на организацию похорон, а также помощь шестилетней дочери погибшей.

Женщину сбил автомобиль вечером 5 апреля, когда она возвращалась домой с работы. Наезд со смертельным исходом на улице Зейской между Трудовой и Кузнечной допустил водитель, находящийся в алкогольном опьянении.

Марии Черленок было 30 лет. Она работала инженером по охране труда на Благовещенской ТЭЦ. У женщины осталась шестилетняя дочь.

Организацией похорон занимается мама погибшей. На ее имя оформлена банковская карта, куда близкие и неравнодушные люди могут перечислить деньги.

Перевод на карту Сбербанка можно сделать по номеру телефона 8-914-396-40-36 (Наталья Владимировна Р.) или на расчетный счет 408 178 106 030 008 568 52.

Номер карты, на которую идет сбор средств, родственники погибшей отказались называть. «В связи с тем, что сейчас много мошенников, мы не станем давать номер карты, ‒ пояснили журналисту Амур.инфо по телефону. ‒ По номеру счета карты и телефона тоже можно делать переводы».

Похоронят Марию в среду, 8 апреля Вынос из ритуального зала по адресу: Красноармейская, 103, назначен на 16:00. Прощание пройдет на кладбище на 17-м километре.