В Амурской области выявили незаконный пункт приема и отгрузки древесины

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

В Шимановске Амурской области во время совместного рейда сотрудников Шимановского лесничества и местного отделения ФСБ был выявлен незаконный пункт отгрузки древесины. Он действовал на земельном участке, на котором располагалась пилорама.

Пиломатериалы из круглого леса производились тремя деревообрабатывающими станками.

«Во время проверки выяснилось, что владелец зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но в соответствии с законодательством не оформил пилораму как пункт приема и отгрузки древесины. Хотя на территории был организован склад пиломатериалов и круглого леса, имеющего маркировку», – рассказывает руководитель Шимановского лесничества Владимир Анисифоров.

Лесничие зафиксировали количество, виды древесины, сделали расчеты кубатуры. При проверке документов также установили, что хранилось больше леса, чем оговорено условиями договора.

В итоге было принято решение об изъятии на территории пилорамы всей незаконно хранящейся древесины. Общий объем изъятых сосен и лиственниц – 65, 396 кубометров. Сотрудники Шимановского лесничества составили на владельца пилорамы два протокола об административном правонарушении, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

По этому факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.