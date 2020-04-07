Кремль: если пандемия затянется, единый день голосования в РФ могут перенести

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ) с сентября 2020 года на более поздний срок. Это случится, если в стране не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Но пока рассматривается проведение единого дня голосования в срок.

В качестве возможных сценариев рассматривается перенос на три месяца – декабрь 2020 года – и перенос на следующий день голосования, который пройдет в сентябре 2021 года, уточнили два собеседника РБК. На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания – выборы в Госдуму. Решение будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация с распространением коронавируса, говорят два близких к Кремлю источника. Если ситуация не стабилизируется к концу весны, то с большой долей вероятности выборы придется переносить.

Согласно законодательству выборы в органы госвласти субъектов Российской Федерации назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В этом году голосование должно состояться 13 сентября. Соответственно, все избирательные кампании в регионах должны быть назначены к середине июня.

В нынешний единый день голосования запланированы 18 прямых губернаторских кампаний, еще в двух регионах глав должны избрать законодательные собрания. Также 13 сентября должны избираться 11 заксобраний регионов и 22 гордумы.

Еще один возможный аргумент для переноса – проведение голосования по поправкам в Конституцию, рассказывает один из близких к администрации президента источников. Организация плебисцита по основному закону является приоритетом для Кремля, и если ситуация сложится так, что его придется проводить в сентябре, то, соответственно, не останется ничего иного, кроме как сдвигать ЕДГ на более поздний срок, поясняет собеседник издания.

Если ситуация с распространением коронавируса окажется затяжной, то принимать окончательное решение о том, что делать с единым днем голосования, нужно в мае, указывает политолог Дмитрий Бадовский. В случае принятия решения о переносе более логичным выглядит сценарий проведения выборов в декабре 2020 года, добавляет он. Если переносить их на следующий ЕДГ в сентябре 2021 года, то тогда единый день голосования становится «слишком тяжелым», поясняет Бадовский: должны будут состояться более 25 губернаторских кампаний, много выборов в заксобрания плюс накладываются выборы в Госдуму. «Это создает сложную с управленческой точки зрения ситуацию», – считает эксперт.

К тому же придется на год продлевать сроки полномочий заксобраний и губернаторов, которые должны избираться в этом году, а те главы регионов, которые в настоящее время являются врио, зависнут в этом статусе на полтора года, подчеркивает Бадовский. «Просчет любых вариантов переноса ЕДГ также тесно увязан с голосованием по Конституции, которое совершенно точно нельзя откладывать очень далеко», — говорит Бадовский.

Наконец, на принятие решения о переносе может повлиять социально-экономический фон в стране, полагает эксперт. Он может оказаться депрессивным в длительном плане, в полной мере проявившись в следующем году. При таком раскладе, если до решения о переносе все же дойдет, лучше будет проводить ЕДГ в декабре, резюмирует Бадовский.

