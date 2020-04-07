В Приамурье проконсультироваться по выплатам на детей от 3 до 7 лет можно по единому номеру

Со вторника, 7 апреля, на едином номере экстренной службы 112 в связи с ростом обращений появится еще одно дополнительное рабочее место. Его займут специалисты Благовещенского управления соцзащиты населения.

Они будут проконсультировать жителей области по вопросам предоставления мер соцподдержки, в частности, их автоматического беззаявительного продления, а также осуществления новых детских пособий. Выплаты малообеспеченным семьям на детей с 3 до 7 лет планируется начать с 1 июня 2020 года.

До настоящего времени на линии 112 дежурили соцработники из Благовещенского комплексного центра соцобслуживания населения.

Только за минувшее воскресенье на службу 112 поступило 687 обращений от амурчан. Всего за время работы горячей линии по коронавирусу принято более 8,5 тысячи звонков. Людям в большинстве случаев требуются разъяснения по профилактическим мероприятиям, по порядку медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа, а также консультации по линии соцзащиты, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты населения Амурской области.

«Кроме того, к дежурствам подключаются профессиональные психологи, которые смогут конструктивно решать проблемы граждан, находящихся в стрессовом состоянии. Речь, в частности, идет об одиноких пожилых амурчанах, нуждающихся в моральной поддержке, а также агрессивно настроенных людях, есть и такие звонки», – рассказала министр соцзащиты области Наталья Киселева.

Как сообщила руководитель городского комплексного центра Оксана Подкорытова, сейчас на телефонной линии 112 дежурят по три соцработника в смену.