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сегодня, 11:47 15

Платный тест на коронавирус будет стоить 1 250 рублей

Платный тест на коронавирус будет стоить 1 250 рублей
Фото: pixabay.com

Тест на коронавирус, который можно будет пройти на дому, обойдется в 1 250 рублей, без учета стоимости вызова медперсонала (в зависимости от места проживания пациента). Об этом сообщила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

Об этом она сказала в эфире федерального телеканала. Анализ проводится в течение 1-2 рабочих дней, уточнила Тиванова. Результаты теста будут переданы с помощью электронной почты, а при положительном результате данные также поступят в Роспотребнадзор, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начинает платное надомное тестирование на коронавирус (COVID-2019) в Москве и Подмосковье. Также говорилось, что ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов РФ, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

В целях безопасности и в соответствии с распоряжением правительства по соблюдению режима самоизоляции биоматериал у желающих провериться будут забирать на дому «практически бесконтактным способом».

«Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Диагностика производится при помощи новой высокочувствительной тест-системы Центрального НИИ Эпидемиологии (ЦНИИЭ), позволяющей выявить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях заражения, у людей с невыраженными симптомами. Проведение скрининга не потребует назначения врача.

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#коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Чей-то бизнес!!))

  • известный

    известный
    1 час назад

    Люди умирают,а кто то на этом нажиавется. Недолжно так, недолжно.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А тест будет выглядеть как лист А4 с вопросом "Болеете ли вы коронавирусом?" и двумя квадратиками "Да" и "Нет"? Кто-то опять будет наживаться на отсталости людей.

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Это на всё население России - 180 миллиард деревянных?

    Всего то?

    какой то сратый 1 Лярд, чтоб всю Амурку проверить от мала до велика.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Нравится мне жить в России, я аж прусь от этого

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    От теста смысл, только если всем его сдать в короткие сроки, либо если ОРЗ заболел.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    известный

    Люди умирают,а кто то на этом нажиавется. Недолжно так, недолжно.



    Не сдавай и не траться, кто тебя заставляет. Лучше пока на самоизоляции, букварь почитай.

  • titan28

    titan28
    46 минут назад

    А в Китае, здесь же новость была платили по 10000 руб человеку, за проверку на короновирус, китайский сценарий у нас видимо не пойдет))

  • Olivyeva

    Olivyeva
    34 минуты назад

    Смысл в платном тэсте?Переболел, вылечился и здоров.И никого не колышет, что народ дальневосточный осень-зиму переболел фигнёй какой то,с подобными симптомами, ещё до "эры обозначения COVID - 2019".

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    31 минута назад

    Действительно, а смысл? Если ты заболел, то его сделают бесплатно. Если здоров, через час после платного теста ты можешь взяться за ручку двери в магазине, и заразиться. Но тест-то час назад был в норме!

  • Olivyeva

    Olivyeva
    29 минут назад

    Придумали "новый бизнес" под болячку.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    29 минут назад

    Скоро платную вакцину подгонят

  • Парус

    Парус
    26 минут назад

    Смотрите какая интересная ситуация получается. Знакомая. Прилетевшая 30 марта с Вьетнама, сегодня позвонила на 112, где ее информировали, что тестирование отменено Роспотребнадзором. Хотите платно? Велком. Но собственно кто, как не государство должно быть в этом заинтересовано? Частное лицо? А оно им надо? Или никто не хочет портил статистику все таки?

  • Тахографист

    Тахографист
    25 минут назад

    кому война, а кому...

  • paravis

    paravis
    13 минут назад

    OlivyevaСмысл в платном тэсте?Переболел, вылечился и здоров.И никого не колышет, что народ дальневосточный осень-зиму переболел фигнёй какой то,с подобными симптомами, ещё до "эры обозначения COVID - 2019".


    Прям в точку. Я перед самим нг и после тяжко проболел, две или три недели, а в это же время знакомый мой пневмонией переболел.

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