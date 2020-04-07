Платный тест на коронавирус будет стоить 1 250 рублей

Тест на коронавирус, который можно будет пройти на дому, обойдется в 1 250 рублей, без учета стоимости вызова медперсонала (в зависимости от места проживания пациента). Об этом сообщила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

Об этом она сказала в эфире федерального телеканала. Анализ проводится в течение 1-2 рабочих дней, уточнила Тиванова. Результаты теста будут переданы с помощью электронной почты, а при положительном результате данные также поступят в Роспотребнадзор, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начинает платное надомное тестирование на коронавирус (COVID-2019) в Москве и Подмосковье. Также говорилось, что ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов РФ, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

В целях безопасности и в соответствии с распоряжением правительства по соблюдению режима самоизоляции биоматериал у желающих провериться будут забирать на дому «практически бесконтактным способом».

«Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Диагностика производится при помощи новой высокочувствительной тест-системы Центрального НИИ Эпидемиологии (ЦНИИЭ), позволяющей выявить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях заражения, у людей с невыраженными симптомами. Проведение скрининга не потребует назначения врача.