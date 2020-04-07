Александр Козлов рассказал президенту о комплексном подходе на строительстве крупных объектов

Владимир Путин встретился с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента в Дальневосточном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. Обсуждалось развитие территорий.

Особое внимание на встрече уделили возведению объектов социальной инфраструктуры в Бурятии и Забайкальском крае, сообщает сайт президента России.

Владимир Путин предложил начать с работы механизмов и инструментов развития территорий Дальнего Востока и Арктики. В том числе имелись ввиду территории опережающего развития.

Юрий Трутнев доложил, что сейчас на территории Дальнего Востока с государственной поддержкой реализуется 2 283 проекта. Общий объем уже состоявшихся инвестиций на территории превысил триллион рублей. В основном это средства инвесторов. На каждый рубль бюджетных вложений приходится 22,5 рубля частных средств.

«Темпы роста промышленности в 2019 году – 6 процентов, ‒ рассказал Трутнев о работе по развитию Дальнего Востока. ‒ Надо отметить, что уже пять лет темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в 2-2,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. В то же самое время мы прекрасно понимаем, что работы, для того чтобы это почувствовали граждане, предстоит еще очень много. Начали заниматься по вашему поручению социальной сферой. Инвестируется в целом 93 миллиарда за три года. Построено уже 300 объектов, более 200 объектов реконструировано. Эта работа продолжается, в том числе продолжается в Бурятии и Забайкалье, которые по Вашему решению присоединены к Дальневосточному федеральному округу».

Представитель президента добавил, что продолжается работа по программе «Один гектар». Уже почти 80 тысяч человек получили участки. Средний срок предоставления земли ‒ 34 дня.

«Также по вашему поручению начали готовить систему преференций по Арктической зоне ‒ рассказал Юрий Трутнев. ‒ Подготовлен проект закона, он разбит на две части. Первая – это проекты по добыче углеводородного сырья. И вторая часть – это проекты в области углеводородного сырья на шельфе, производство сжиженного природного газа, газохимия и прочие недобычные проекты. Проект закона прошел первое чтение, тоже будем продолжать над ним работу».

В Бурятии, запланировано строительство трех больниц, одного ФАПа, одной школы, 12 спортивных комплексов и площадок и реконструкция 70 объектов. По Забайкалью намечено строительство 40 ФАПов, две школы, три детских сада, два спорткомплекса, 60 площадок, восемь объектов культуры, реконструкция 136 объектов.

Президент поинтересовался как идет финансирование перечисленных проектов и как разворачивается работа по строительству. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что деньги на эти цели начали переводить с 2019 года.

«На 3 миллиарда рублей в каждом регионе работы выполнены, ‒ ответил президенту Александр Козлов. ‒ Каждый из объектов находится в разной стадии выполнения работ. Часть, там, где особенно крупные проекты – школы, садики, – конечно, в первую очередь полгода потратили на проведение определенных процедур, проектирование, и ушли в строительную готовность».

Конкурсные, процедурные вопросы по проведению работ, как доложил дальневосточный министр, уже решили.

Александр Козлов рассказал на встрече и о приоритетах, которые ставятся при реализации проектов. Речь идет не только крупных стройках как таковых, но и о социальной инфраструктуре, которая будет делать жизнь дальневосточников комфортной.

В частности, министр привел в пример Улан-Удэ. В столицу Бурятии обновили трамвайное депо. В Забайкалье решается вопрос по строительству аэропорта.

«И много внимания обратили на пожелания людей, вплоть до таких вопросов, которых нет ни в национальных проектах, ни в государственных программах, – это строительство простых, элементарных спортивных площадок во дворах, ‒ изложил суть комплексного подхода в проектах Александр Козлов. ‒ Допустим, в Забайкалье было в рамках этой программы 100 таких площадок построено. Автомобили, 88 автобусов. Разные направленности, в том числе и ремонт. Много было сделано, отремонтировано объектов социальной инфраструктуры, потому что износ тех зданий, которые сегодня есть, он, конечно, в действительности очень большой».

Что касается Арктики, как пояснил Трутнев, территория разбита на пять групп. В каждой из них выработана своя система преференций в зависимости от того, какие налоги чувствительны для данной группы, для данного производства. Полпред отметил, что данная система преференций даст толчок развитию Арктической зоны.

Рассказал зампред Правительства по просьбе президента и о системе льгот для Арктики и чем она отличается от территорий Дальнего Востока.

«Нулевых льгот здесь, как правило, нет, льготы примерно на две третьих снижают ставку, но начинаются выплаты с первого года ‒ объяснил Юрий Трутнев. ‒ Мы советовались с компаниями, их это полностью устраивает, потому что срок льгот более растянут. С другой стороны, территории сразу начнут получать налоги, то есть уже будет какая-то прибавка в бюджет за счет работы новых инвестиционных проектов».