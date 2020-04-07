Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на лимоны, имбирь и чеснок

Генеральная прокуратура РФ направила поручение в ФАС России о даче правовой оценки обоснованности роста цен на продукцию, способствующую укреплению иммунитета. Речь идет о чесноке, имбире и лимонах.

«В результате анализа сведений, размещенных в сети Интернет, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. Указанное может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия», – говорится в сообщении ведомства.

В этой связи ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции. В надзорном органе обещают, что при необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование с целью пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Как ранее сообщало Амур.инфо, в Благовещенске также отмечался рост цен на природные иммуномодуляторы. Недавно в одном из супермаркетов за килограмм лимонов просили почти 1 000 рублей.